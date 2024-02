Prefeitura de Atibaia programa mutirões de combate à dengue em vários bairros

Em alerta por conta do aumento de casos de dengue, a Prefeitura de Atibaia realizou uma reunião na última quarta-feira, 31 de janeiro, na qual decidiu programar uma série de mutirões para vistoria e limpeza em bairros da cidade, em ações que envolvem diversos setores da Administração Municipal em conjunto com a população para combater focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O primeiro mutirão aconteceu no sábado, 3 de fevereiro, no Jardim do Lago, Jardim Paulista e extensões. A Prefeitura ressalta que é fundamental que os moradores liberem a entrada dos agentes de endemias, que estarão uniformizados, em suas residências para vistoriar eventuais focos do mosquito da dengue e também dar orientações.

Criadouros

A melhor forma de se prevenir contra as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti é eliminar os criadouros do mosquito, locais com água acumulada que possibilitam a sua reprodução, como garrafas, vasos de plantas e pneus, lixeiras destampadas, vasilhas usadas para colocar água para animais, piscinas e calhas sujas, entre outros.

Denúncias de possíveis focos de dengue podem ser registradas na Ouvidoria da Saúde: (11) 4414-3344 (WhatsApp).

Ações intersetoriais

Durante a reunião, que contou com a participação de várias secretarias da Prefeitura, foram combinadas atividades envolvendo diferentes setores e a SAAE – Saneamento Ambiental de Atibaia, com o objetivo de contingenciar os serviços e a fiscalização urbana em relação à limpeza e ao zelo, como as ações de serviços da cidade, limpeza urbana e as ações permanentes de visita casa a casa para orientações e eliminação de focos.

Aumento de casos

Atibaia, assim como todo o país durante neste período de calor e chuvas, teve aumento de casos de dengue neste ano. Em janeiro de 2024, o município confirmou 94 casos de dengue, em comparação com 23 no mesmo período do ano passado. Não houve registro de óbito, mas a população tem que ficar atenta. A dengue é uma infecção que pode ser assintomática, leve ou grave, podendo levar à morte nos casos mais graves. Portanto, é uma doença que não deve ser negligenciada e merece muito cuidado, pois o perigo é para todos e o combate também!

Animais peçonhentos

Os mutirões de limpeza, roçagem e recolhimento de materiais inservíveis também visam o combate a animais peçonhentos, em especial escorpiões. A expansão urbana e as altas temperaturas são algumas das razões para o crescente aparecimento do animal nas cidades. Para afastar escorpiões, é importante cuidar dos ambientes residenciais, mantendo-os limpos e sem acúmulo de lixo, entulho, folhas secas e materiais de construção.

Confira as datas e os locais dos mutirões pré-agendados (calendário pode ser alterado dependendo da incidência da doença):

03/02, às 8h – Jardim do Lago, Jardim Paulista e extensões;

17/02, às 8h – Nova Atibaia e Casas Populares;

24/02, às 8h – Jardim Brogotá e Tanque;

02/03, às 8h – Jardim Morumbi, Terceiro Centenário e Parque dos Coqueiros;

09/03, às 8h – Centro e Parque das Nações.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia