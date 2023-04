Prefeitura de Atibaia publica decreto sobre uso de máscara nos serviços de saúde

A Prefeitura de Atibaia publicou decreto na ma última quinta-feira, 6 de abril, em que retira a obrigatoriedade do uso de máscara em locais de prestação de serviços de saúde, seguindo recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

(Imagem Ilustrativa: Marcus Friedrich por Pixabay)

Segundo decreto Nº 10.340 da Administração Municipal, fica recomendado o uso de máscara nas seguintes circunstâncias:

I – Pacientes com sintomas respiratórios ou positivos para Covid-19 e seus acompanhantes;

II – Pacientes que tiveram contato próximo com caso confirmado durante o período de transmissibilidadade da doença (últimos 10 dias);

III – Profissionais que fazem a triagem de pacientes;

IV – Profissionais do serviço de saúde, visitantes e acompanhantes presentes nas áreas de internação de pacientes, como, por exemplo, as enfermarias, os quartos, as unidades de terapia intensiva, as unidades de urgência e emergência, os corredores das áreas de internação etc;

V – Situações em que houver a indicação do uso de máscara facial como equipamento de proteção individual (EPI) para profissionais de saúde, em qualquer área do serviço de saúde.

O decreto entra em vigor imediatamente.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia