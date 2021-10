Prefeitura promove novo mutirão de vacinação contra Covid-19 nesta quinta-feira (28)

A Prefeitura de Atibaia realiza nesta quinta-feira (28) um mutirão de vacinação com aplicação da 1ª, 2ª e 3ª dose contra a Covid-19 para diversos grupos. A estratégia acontece das 19h às 21h30, no CIEM I, sem necessidade de agendamento.

O objetivo é ampliar o acesso à primeira dose para o público com idade igual ou superior a 18 anos, motivar o comparecimento das pessoas com segunda dose da Astrazeneca (vacinados até 05/08), Coronavac (até 30/09) e Pfizer (até 07/10).

(Imagem Ilustrativa: ronstik por Pixabay)

O serviço também disponibiliza a terceira dose para idosos (acima de 60 anos) e profissionais de saúde vacinados com a 2ª dose há, no mínimo, 6 meses e imunossuprimidos graves vacinados com a 2ª dose há, no mínimo, 28 dias.

A adesão das faixas etárias é de extrema importância para melhorar os indicadores de cobertura vacinal, além de possibilitar que o município alcance a meta de imunização completa da população o mais rápido possível.

O CIEM I fica na rua da Imprensa, nº 165, Jardim Terceiro Centenário. Para se vacinar é necessário levar documento com foto, comprovante de endereço e cartão de vacinação, caso seja 2ª ou 3ª dose.

Terceira dose para imunossuprimidos graves

Fazem parte desse grupo pessoas que têm o sistema imunológico comprometido tanto por alguma doença congênita, quanto pelo uso de medicamentos. Em nota técnica, o Ministério da Saúde especificou os critérios de imunossupressão:

Imunodeficiência primária grave; Quimioterapia para câncer; Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; Pessoas vivendo com HIV/Aids; Uso de corticóides em doses maiores que 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por mais de 14 dias; Uso de drogas modificadoras da resposta imune; Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias; Pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise); Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia