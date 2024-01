Saúde de Atibaia oferece testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C

Você sabia que todas as unidades básicas de saúde de Atibaia oferecem testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C? O processo, disponibilizado de forma gratuita à população, permite aumentar a agilidade de resposta aos usuários e encaminhá-los com brevidade para assistência médica e início de tratamento.

O resultado do teste sai em, no máximo, 30 minutos, em um procedimento simples, rápido e sigiloso em todas as etapas. A Secretaria Municipal de Saúde também vem realizando testes durante eventos e em locais fora das unidades, com o objetivo de ampliar a ação e atingir um número maior de pessoas.

Tratamento

No caso de teste positivo para sífilis, o tratamento pode ser realizado em qualquer uma das unidades de saúde do município, já que todas o oferecem. Se o teste der positivo para HIV, o paciente deve ser encaminhado ao Serviço de Atenção Especializada Sumico Ono, serviço de referência em Atibaia, para tratamento e acompanhamento.

No caso de teste positivo para hepatite B ou hepatite C, o paciente também deve ser encaminhado ao SAE Sumico Ono, para confirmação do diagnóstico com exames laboratoriais – se confirmado, o paciente inicia acompanhamento no local. O SAE é uma unidade ambulatorial voltada à atenção integral às pessoas com HIV, hepatites virais e tuberculose.

O município de Atibaia vem trabalhando nos últimos anos para melhorar o atendimento de saúde à população e, em dezembro, recebeu mais um reconhecimento na área: o selo prata de boas práticas rumo à eliminação da transmissão de HIV e/ou sífilis de mãe para filho. O trabalho desenvolvido pela Secretaria de Saúde também garantiu à cidade o “Prêmio Luiza Matida” 2023 – dos 645 municípios do Estado de São Paulo, Atibaia ficou entre as 30 cidades que melhor desempenharam ações e trabalhos contra a transmissão vertical de sífilis congênita e HIV.

