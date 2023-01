Saúde informa calendário 2023 de aplicação da vacina BCG em Atibaia

Nesta segunda-feira, 2 de janeiro, Atibaia inicia o cronograma de aplicação da vacina Bacilo Calmette-Guérin (BCG), que será disponibilizada nas unidades do município de acordo com calendário estrategicamente elaborado pela Secretaria de Saúde para otimizar a utilização das doses recebidas. A adoção da estratégia visa evitar perdas de oportunidade de vacinação e desperdício do imunizante, uma vez que o Ministério da Saúde tem disponibilidade limitada do imunobiológico no estoque nacional devido a dificuldades na sua aquisição.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Batizada com o nome dos seus descobridores – Léon Calmette e Alphonse Guérin –, a vacina BCG completou 100 anos em 2021, protegendo contra as formas mais graves da tuberculose, uma doença infectocontagiosa que pode atingir não apenas os pulmões, mas também ossos, rins e meninges. A BCG faz parte do Calendário Básico de Vacinação e deve ser administrada, preferencialmente, nos primeiros 30 dias de vida.

Segundo o relatório anual da Organização Mundial de Saúde, 10,6 milhões de pessoas tiveram tuberculose em 2021, o que representa um aumento de 4,5% em relação a 2020. Em 2019, a doença foi a 13ª causa de morte no mundo e a primeira por doença infecciosa. Em 2020, foi superada pela Covid-19, mas ainda fica à frente da AIDS, aponta o relatório da OMS.

A vacinação é uma das principais ferramentas de prevenção, ajudando a proteger contra formas graves da doença como a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar.

Confira o calendário de vacinação da BCG nas unidades de saúde de Atibaia, das 8h às 14h:

Mês / dias

UBS Centro – segunda e terça-feira

Janeiro 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31

Fevereiro 6, 7, 13, 14, 27 e 28

Março 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28

Abril 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 e 25

Maio 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30

Junho 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27

Julho 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31

Agosto 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29

Setembro 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26

Outubro 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31

Novembro 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28

Dezembro 4, 5, 11, 12, 18, 19

USF São José – terça-feira

Janeiro 10 e 24

Fevereiro 7 e 21

Março 7 e 21

Abril 4 e 18

Maio 2, 16 e 30

Junho 13 e 27

Julho 11 e 25

Agosto 8 e 22

Setembro 5 e 19

Outubro 3, 17 e 31

Novembro 14 e 28

Dezembro 12 e 26

UBS Flamenguinho – quarta-feira

Janeiro 11, 18 e 25

Fevereiro 8 e 22

Março 8 e 22

Abril 5 e 19

Maio 3, 17 e 31

Junho 14 e 28

Julho 12 e 26

Agosto 9 e 23

Setembro 6 e 20

Outubro 4 e 18

Novembro 1 e 29

Dezembro 13 e 27

UBS Santa Clara – quarta-feira

Janeiro 4 e 18

Fevereiro 1º e 15

Março 1º, 15 e 29

Abril 12 e 26

Maio 10 e 24

Junho 7 e 21

Julho 5 e 19

Agosto 2, 16 e 30

Setembro 13 e 27

Outubro 11 e 25

Novembro 8 e 22

Dezembro 6 e 20

USF Imperial – quinta-feira

Janeiro 12 e 26

Fevereiro 9 e 23

Março 9 e 23

Abril 6 e 20

Maio 4 e 18

Junho 1º, 15 e 29

Julho 13 e 26

Agosto 10 e 24

Setembro 21

Outubro 5 e 19

Novembro 16 e 30

Dezembro 14 e 28

USF Itapetinga – quinta-feira

Janeiro 19

Fevereiro 2 e 16

Março 23

Abril 6 e 20

Maio 4 e 18

Junho 1º e 22

Julho 20

Agosto 3 e 17

Setembro 7 e 21

Outubro 5 e 26

Novembro 23

Dezembro 7

UBS Tanque – quinta-feira

Janeiro 5 e 19

Fevereiro 2 e 16

Março 2, 16 e 30

Abril 13 e 27

Maio 11 e 25

Junho 15 e 29

Julho 13 e 27

Agosto 10 e 24

Setembro 14 e 28

Outubro 5 e 19

Novembro 9 e 23

Dezembro 7 e 21

Boa Vista – quinta-feira

Janeiro 5 e 19

Fevereiro 2 e 16

Março 9 e 23

Abril 6 e 20

Maio 4 e 18

Junho 8 e 22

Julho 6 e 20

Agosto 10 e 24

Setembro 6 e 28

Outubro 11 e 26

Novembro 9 e 23

Dezembro 7 e 21

USF Maracanã – quinta-feira

Janeiro 5 e 19

Fevereiro 2 e 16

Março 2, 16 e 30

Abril 13 e 27

Maio 11 e 25

Junho 8 e 22

Julho 6 e 20

Agosto 3, 17 e 31

Setembro 14 e 28

Outubro 19

Novembro 9 e 23

Dezembro 7 e 21

USF Cerejeiras – sexta-feira

Janeiro 6 e 20

Fevereiro 3 e 17

Março 3, 17 e 31

Abril 14 e 28

Maio 12 e 26

Junho 7 e 23

Julho 7 e 21

Agosto 4 e 18

Setembro 1º, 15 e 29

Outubro 11 e 27

Novembro 10 e 24

Dezembro 8 e 22

UBS Portão – sexta-feira

Janeiro 6 e 20

Fevereiro 3 e 17

Março 3, 17 e 31

Abril 14 e 28

Maio 12 e 26

Junho 16 e 30

Julho 14 e 28

Agosto 11 e 25

Setembro 15 e 29

Outubro 20

Novembro 10 e 24

Dezembro 8 e 22

UBS Alvinópolis – sexta-feira

Janeiro 6

Fevereiro 3 e 17

Março 3, 17 e 31

Abril 14 e 28

Maio 12 e 26

Junho 23

Julho 7 e 21

Agosto 4 e 18

Setembro 1º, 15 e 29

Outubro 27

Novembro 10 e 24

Dezembro 8 e 22

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia