Secretaria de Saúde de Atibaia cria agendamento de transporte de pacientes via WhatsApp

O Programa de Assistência Integrado (PAI) de Atibaia, serviço de transporte ambulatorial que compreende o atendimento diário de pacientes que necessitam de transporte para outras cidades, foi ampliado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, que investiu na aquisição de 14 novos veículos, sendo dez automóveis e quatro vans.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Outra novidade do PAI é que agora o programa também conta com um WhatsApp para agendamento, portanto os pacientes que precisarem dos serviços devem enviar uma mensagem de texto para o número (11) 9.7460-7559 (que não aceita ligações, mensagens de áudio ou chamadas de voz ou vídeo, atendendo somente mensagens de texto), em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, com no mínimo 5 dias de antecedência.

Além do agendamento, o sistema ainda envia aos usuários lembretes dois dias e uma hora antes das viagens marcadas.

