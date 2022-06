Secretarias de Saúde e Educação esclarecem uso de máscara nas escolas

Diante do aumento no número de casos de Covid-19 registrados no município, a Prefeitura de Atibaia retomou o uso de máscaras de proteção facial nas escolas das redes municipal, estadual e privada. A decisão, que também leva em conta o baixo índice de cobertura vacinal contra Covid-19 das crianças, está em vigor desde o dia 1º de junho e foi explicada pelas secretárias de Saúde, Grazielle Bertolini, e de Educação, Eliane Doratiotto, em vídeo divulgado pelas redes sociais, disponível no canal da Prefeitura no Youtube.

(Imagem Ilustrativa: pedro_wroclaw por Pixabay)

Monitorando constantemente o cenário da pandemia na cidade, a Prefeitura implantou um Centro de Testagem no Centro de Convenções recentemente, mas ainda nas primeiras semanas de janeiro, a Secretaria de Saúde já tinha aumentado em mais de 200% a realização de testes para detecção da Covid-19. Além da testagem, a taxa de positividade também aumentou ao longo dos últimos meses, chegando a quase 30% no final de maio, mês em que a cidade registrou um salto nos casos confirmados.

De acordo com boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, dos 5.457 casos confirmados em 2022, 2.881 foram registrados em janeiro, 1.394 em fevereiro, 318 em março, 128 em abril e 514 em maio – crescimento de mais de 300% comparando-se abril e maio – e, somente nestes primeiros dias de junho, 222 casos já foram confirmados. “Esse aumento gradativo e exponencial do número de casos de Covid acende o alerta, pois embora sejam casos leves, demandam assistência e procura dos serviços de saúde”, reforçou a secretária de Saúde, Grazielle Bertolini.

Esse cenário mais geral impactou também nas escolas, atingindo profissionais da educação e alunos: “nós chegamos a ter uma escola com 50% dos professores contaminados pela Covid-19. Diante disso, a comissão responsável pela elaboração dos protocolos sanitários decidiu, com base nas recomendações das autoridades de saúde municipais, estaduais e federais, orientações de órgãos de apoio e especialistas em saúde e educação, retomar as máscaras de proteção nas unidades escolares, precaução antes recomendada e agora obrigatória com a publicação do decreto”, explicou a secretária de Educação, Eliane Doratiotto.

Vacinação infantil

Com os alunos reunidos na maior parte do tempo, o risco de contaminação no ambiente escolar, por si só, já é bastante alto. Mas, além do atual cenário epidemiológico, outros fatores também deixam as crianças mais vulneráveis, aumentando o risco de infecção.

É importante esclarecer que as vacinas contra a Covid-19, quando o esquema vacinal está completo e os reforços indicados são realizados, evitam a hospitalização e a morte em mais de 90% dos casos, mas não o contágio e a transmissão do vírus. As máscaras ajudam a proteger não só as pessoas imunodeprimidas ou com comorbidades de alto risco, mas também as crianças com menos de cinco anos, público ainda não contemplado pelos imunizantes aprovados no Brasil.

Além disso, o índice de esquema vacinal completo entre crianças de 5 a 11 anos, apesar de acima da média nacional (de 35,07%), está abaixo do ideal. Em Atibaia, 11.554 crianças nessa faixa etária tomaram a primeira dose e 8.446 voltaram para receber a segunda, o que representa cerca de 64% dessa população. A Secretaria de Saúde reforça a importância da vacinação completa em crianças e informa que a imunização contra a Covid-19 acontece nas unidades de saúde com sala de vacina (das 8h às 15h30) e no Centro Permanente de Vacinação, aberto de segunda a segunda, das 7h às 19h, no Centro de Convenções.

Para finalizar o vídeo de esclarecimento, as secretárias de Saúde e Educação ressaltaram a importância da participação de todos no combate à pandemia: “Com a responsabilidade que nos cabe e o dever de informar, nós pedimos que a população mantenha os hábitos de higiene e as demais medidas de proteção como uso de máscara e de álcool em gel, distanciamento e prevenção em relação ao início dos sintomas, procurando um serviço de saúde caso apresente algum dos sinais da doença. Todos pela educação e pela saúde, cada um fazendo a sua parte para o bem de todos”.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia