SP anuncia vacinação contra Covid para grávidas e pessoas de 55 a 59 anos com comorbidade ou deficiência permanente

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (5) a vacinação contra a Covid-19 de grávidas com comorbidades e de pessoas entre 55 e 59 anos com comorbidades ou deficiência permanente, a partir do dia 11 de maio.

Segundo o governo, serão vacinadas gestantes e puérperas com mais de 18 anos já no dia 11 de maio. Anteriormente, a vacina só estava sendo distribuída no estado para as mulheres que já estavam incluídas em outros grupos prioritários. A previsão é de que 100 mil pessoas recebam a vacina neste grupo.

Também no dia 11 poderão receber as doses as pessoas com deficiência permanente, grumo estimado em 30 mil pessoas.

“Vamos começar a trabalhar com as pessoas com deficiência permanente com BPC. O que seria o BPC? É o Benefício de Prestação Continuada da assistência social”, afirmou a coordenadora do programa estadual de imunização, Regiane de Paula.

No dia 12 de maio, começa a vacinação de pessoas entre 55 e 59 anos que tenham doenças pré-existentes que podem agravar a Covid-19, as chamadas comorbidades, seguindo orientação do Ministério da Saúde dada no Programa Nacional de Imunização (PNI). Este será o maior grupo, com cerca de 900 mil pessoas. (veja a lista das doenças abaixo)

Condições para a vacinação entre 55 e 59 anos, segundo critério de comorbidade definido pelo Ministério da Saúde:

Insuficiência cardíaca

Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndrome coronariana

Valvopatias

Miocardiopatias e pericardopatias

Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênitas no adulto

Próteses valvares e dispositivos cardíaco implantados

Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão arterial resistente

Hipertensão artéria estágio 3

Hipertensão artéria estágio 1 e 2 com lesão e órgão alvo

Doença cerebrovascular

Doença renal crônica

Imunossuprimidos

Anemia falciforme

Obesidade mórbida

Cirrose hepática

HIV

Próximos na fila da vacinação

Idosos com 60, 61 e 62 anos começarão a ser vacinados no estado a partir desta quinta-feira (6).

No final de abril, o governo já havia anunciado a vacinação para pessoas com Síndrome de Down, pacientes transplantados e pacientes renais em diálise a partir do dia 10 de maio. A expectativa era de vacinar 120 mil pessoas neste grupo.

Também foi divulgado a vacinação de motoristas e cobradores de ônibus municipais e intermunicipais, que serão imunizados a partir do dia 18 de maio. Segundo o governo estadual, 165 mil pessoas vão receber a vacina nesta etapa.

Os funcionários do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) também já estavam na programação para receber as doses a partir do dia 11 de maio. Serão vacinados todos os operadores de trens, independente da idade, e funcionários que têm contato com o público e idade acima de 47 anos.

Histórico da vacinação

A vacinação contra a Covid-19 começou no Brasil em 17 de janeiro, logo após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar o uso emergencial da CoronaVac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

A enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, moradora de Itaquera, na Zona Leste da capital paulista, foi a primeira pessoa, fora dos estudos clínicos, a receber a vacina.

O Programa Nacional de Imunização (PNI) brasileiro teve início no dia 18 de janeiro, e começou a ser feito após a distribuição das 6 milhões de doses da CoronaVac importadas já prontas da China.

No estado de São Paulo, a vacinação começou com um determinado grupo (que incluía profissionais de saúde da linha de frente no combate ao coronavírus, indígenas, quilombolas e idosos que viviam em instituições) e foi avançando conforme a chegada de vacinas.

Vacinômetro

De acordo com o último balanço da Secretaria Estadual de Saúde, atualizado até 12h30 desta quarta-feira (5), 12.487.712 doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas no estado.

Dessas, 7.890.360 correspondem a aplicações de primeira dose e 4.597.352 de segunda dose.

Fonte: G1.globo.com