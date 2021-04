‘Temos que seguir com as restrições’, diz secretário da Saúde de SP

O secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, disse nesta quarta-feira (7) que é preciso manter as restrições no estado. Entretanto, ele evitou comentar sobre uma nova prorrogação da fase emergencial.

Em vigor desde 15 de março, a fase emergencial foi prorrogada até 11 de abril pela gestão de João Doria. O governo estadual ainda estuda as medidas que serão tomadas a partir da próxima segunda (12).

Jean Gorinchteyn (Foto: Governo do Estado de São Paulo)

“Temos que seguir com restrições. No estado de São Paulo, estamos tendo apoio da população: chegamos a 53% da taxa de índice de isolamento. É isso que temos que olhar, as medidas implementadas estão impactando nos números”, disse Gorinchteyn em entrevista à GloboNews.

O secretário afirma que é possível notar uma queda em alguns índices da Covid.

“O comparativo entre a 13ª e a 12ª semana epidemiológica mostrou uma queda no número não só de casos em 3%, o número de internações em 5,4% e também, à despeito de termos um incremento no número de óbitos, eles desaceleraram”.

Nesta terça, entretanto, o estado de São Paulo bateu um novo recorde ao registrar 1.389 mortes por Covid em um dia.

Com isso, chegou a 78.554 o número de vidas perdidas para a doença no estado.

22º dia consecutivo com taxa de ocupação de leitos de UTI acima de 90%

Também nesta terça, o estado de São Paulo chegou ao 22º dia consecutivo com a taxa de ocupação de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) de pacientes com Covid-19 acima dos 90%.

São mais de 29 mil pessoas internadas em todo o estado, sendo quase 13 mil em leitos de UTI.

Fonte: G1.globo.com