Testes de Covid-19 realizados em Atibaia aumentaram 207,92%

De 1º a 21 de janeiro deste ano, 4.545 testes de Covid-19 foram realizados em Atibaia, um aumento de 207,92% em comparação ao mesmo período em dezembro de 2021, quando 1.476 testes foram realizados. Além disso, considerando esses mesmos períodos, o número de resultados que detectaram o Coronavírus, ou seja, positivos para o vírus, saltou de 63 para 1.379, o que equivale a um aumento de 2.088,88%.

(Imagem Ilustrativa: Thomas G. por Pixabay)

Segundo a Secretaria de Saúde de Atibaia, também houve aumento considerável no número de testes com resultado negativo: de 668 em dezembro de 2021 para 2.091 em janeiro deste ano. E o número de casos em investigação (aguardando resultado) também saltou de 744 para 1.072 nesse mesmo período, enquanto os testes inconclusivos subiram de 1 para 3.

A Pasta ressalta que o levantamento, contabilizado até o último dia 21, é o mais atualizado disponível à Prefeitura para consulta, já que o sistema e-SUS opera com atrasos nas notificações.

Vale lembrar que a Secretaria de Saúde de Atibaia iniciou recentemente novos protocolos na cidade diante do cenário epidemiológico e do número de profissionais afastados do trabalho. Confira as novas diretrizes, inclusive para testagens no município.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia