Unidades de saúde de Atibaia promovem ações de prevenção contra o câncer de próstata

O preconceito ainda é o grande vilão dos homens no combate ao câncer de próstata. Quem resiste ao exame preventivo reduz as chances de diagnóstico precoce e, consequentemente, prejudica o processo de cura. Quanto mais cedo a doença for descoberta, maiores são as possibilidades de vencê-la.

Desde 2008, o mês de novembro é marcado por um movimento em prol da saúde do homem. A campanha “Novembro Azul” foi criada com o objetivo de desenvolver ações que estimulem a população masculina a dedicar mais atenção à saúde e se conscientizar da importância da prevenção de doenças, com foco no câncer de próstata.

(Imagem Ilustrativa: marijana1 por Pixabay)

A Secretaria de Saúde promove uma série de ações voltadas à saúde do homem, em alusão à Campanha Novembro Azul. Entre elas, destacam-se exames de PSA para homens acima de 40 anos, rodas de conversas e palestra educativa.

Segundo a Secretaria de Saúde de Atibaia, é de extrema importância atender os homens e evitar que tantos tenham sérios problemas de saúde pela falta de informação. Muitas vezes, os homens com câncer de próstata procuram os serviços de saúde com a doença já em estágio avançado.

Confira a programação:

*16/11 – UBS Centro – Roda de Conversa e Conscientização sobre o tema.

* 17/11 – UBS Alvinópolis – 9h – Roda de conversa no Centro do idoso e durante todo o dia haverá solicitação de PSA para homens acima de 40 anos e testes rápidos de IST.

*17/11 – UBS Itapetinga – Dia da Saúde do homem, com aferição de Pressão, orientações sobre exames de Psa. Palestras rápidas de esclarecimento sobre o câncer de próstata, além de avaliação e orientações de saúde bucal do homem.

*17/11 – USF Maracanã – Roda de conversa das 10h às 12h. No decorrer do mês será feito coleta de PSA livre demanda para homens a partir de 40 anos para detecção precoce do câncer de próstata.

*20/11 – USF Cerejeiras – Palestra educativa em sala de espera sobre o tema, coleta de PSA e testes rápido.

*20/11 – UBS Flamenguinho – Solicitação de PSA e teste rápido para a população alvo.

*29/11 – UBS Rio Acima – Roda de conversa com orientações e solicitação de PSA.

Fonte: Assessoria de Imprensa prefeitura de Atibaia