Unidades de saúde de Atibaia terão cronograma para aplicação da vacina BCG

A partir desta segunda-feira, 18 de julho, as unidades de saúde de Atibaia vão oferecer a vacina BCG em dias e horários previamente estabelecidos. A medida visa otimizar a aplicação desta vacina no município após informação recebida do Ministério da Saúde sobre a disponibilidade limitada no estoque nacional em razão de dificuldades na aquisição deste imunobiológico.

(Imagem Ilustrativa de Bao_5 por Pixabay)

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, cada Estado receberá uma readequação do quantitativo enviado pelos próximos sete meses, por isso Atibaia adotará estratégia para melhor utilização da vacina BCG, a fim de evitar perdas de oportunidade de vacinação e desperdício do imunobiológico.

A vacina BCG (Bacilo Calmette-Guérin) é uma vacina contra as formas graves da tuberculose, uma doença infectocontagiosa que ataca principalmente os pulmões, podendo acometer também outros órgãos. A BCG faz parte do Calendário Básico de Vacinação e deve ser administrada nos primeiros 30 dias de vida.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, nos países onde a tuberculose é frequente e a vacina integra o programa de vacinação infantil, previna-se mais de 40 mil casos anuais de meningite tuberculosa. Impacto como este depende de alta cobertura vacinal, razão pela qual é tão importante que toda criança receba a vacina BCG.

Veja calendário de vacinação da BCG nas unidades de saúde de Atibaia, das 8h às 14h:

UBS CENTRO – Segunda e terça-feira

MÊS DIAS

JULHO 18, 19 25 E 26

AGOSTO 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30

SETEMBRO 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 e 27

OUTUBRO 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31

NOVEMBRO 01, 07, 08, 21, 22, 28 e 29

DEZEMBRO 05, 06, 12, 13,19, 20,e 27

USF SÃO JOSÉ – Terça-feira

JULHO 26

AGOSTO 09 e 23

SETEMBRO 06 e 20

OUTUBRO 11 e 25

NOVEMBRO 01 e 22

DEZEMBRO 06 e 20

USF FLAMENGUINHO – Quarta-feira

JULHO 27

AGOSTO 10 e 24

SETEMBRO 21

OUTUBRO 05 e 19

NOVEMBRO 16 e 30

DEZEMBRO 14 e 28

UBS SANTA CLARA – Quarta-feira

JULHO 20

AGOSTO 03, 17 e 31

SETEMBRO 14 e 28

OUTUBRO 05 e 19

NOVEMBRO 09, 16 e 30

DEZEMBRO 14 e 28

USF IMPERIAL – Quinta-feira

JULHO 28

AGOSTO 11 e 25

SETEMBRO 08 e 22

OUTUBRO 06 e 20

NOVEMBRO 03 e 17

DEZEMBRO 01, 15 e 29

USF ITAPETINGA – Quinta-feira

JULHO 28

AGOSTO 11 e 25

SETEMBRO 08 e 22

OUTUBRO 06 e 20

NOVEMBRO 03 e 17

DEZEMBRO 01, 15 e 29

UBS TANQUE – Quinta-feira

JULHO 21

AGOSTO 04 e 18

SETEMBRO 01, 15 e 29

OUTUBRO 13 e 27

NOVEMBRO 10 e 24

DEZEMBRO 08 e 22

USF BOA VISTA – Quinta-feira

JULHO 28

AGOSTO 11 e 25

SETEMBRO 08 e 22

OUTUBRO 6 e 20

NOVEMBRO 10 e 24

DEZEMBRO 08 e 22

UBS MARACANÃ – Quinta-feira

JULHO 21

AGOSTO 04 e 18

SETEMBRO 01, 15 e 29

OUTUBRO 13 e 27

NOVEMBRO 10 e 24

DEZEMBRO 08 e 22

USF CEREJEIRAS – Sexta-feira

JULHO 22

AGOSTO 05 e 19

SETEMBRO 02, 16 e 30

OUTUBRO 14 e 28

NOVEMBRO 11 e 25

DEZEMBRO 09 e 22

UBS PORTÃO – Sexta-feira

JULHO 29

AGOSTO 12 e 26

SETEMBRO 09 e 23

OUTUBRO 07 e 21

NOVEMBRO 04 e 18

DEZEMBRO 02 e 16

UBS ALVINÓPOLIS – Sexta-feira

JULHO 22

AGOSTO 05 e 19

SETEMBRO 02, 16 e 30

OUTUBRO 14

NOVEMBRO 04 e 18

DEZEMBRO 02 e 16

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia