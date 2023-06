Unidades de saúde do Maracanã, Portão e Boa Vista recebem “Plantão Vacinal” neste sábado (17)

Neste sábado, 17 de junho, a Secretaria de Saúde de Atibaia promove mais um “Plantão Vacinal”, desta vez nas unidades do Maracanã, Portão e Boa Vista, que estarão abertas das 7h às 13h para vacinação do calendário estadual para crianças e adultos, incluindo as vacinas contra Covid-19 e gripe, além de outros atendimentos.

É mais uma oportunidade para a população atualizar e deixar em dia a caderneta de vacinação. Já foram realizados plantões semelhantes nas unidades do Itapetinga, Tanque e Alvinópolis. É preciso apresentar um documento com foto e, no caso das crianças, o cartão de vacinação. Além dos imunizantes, serão oferecidos no sábado exame preventivo de colo de útero (Papanicolau) e testes rápidos de HIV, Sífilis e hepatites.

(Imagem Ilustrativa de CDC por Unsplash)

Estão programados mais plantões para os próximos sábados em outras unidades: no dia 24 de junho nas Cerejeiras e no Flamenguinho; no dia 1º de julho nas unidades de Santa Clara, São José, Rio Abaixo e Tanque; no dia 15 de julho no Centro e novamente no Portão e no Alvinópolis; dia 22 no Imperial; e no dia 29 de julho no Flamenguinho.

Vale lembrar que a vacinação contra a gripe foi ampliada para a população a partir dos 6 meses de idade em Atibaia e que a campanha foi prorrogada até 30 de junho. Já a vacina bivalente contra a Covid-19 está sendo aplicada em pessoas a partir dos 18 anos, sendo necessário ter esquema básico completo e intervalo de quatro meses da dose mais recente.

A imunização contra gripe e Covid-19 é fundamental, uma vez que reduz a chance de complicações das doenças, especialmente em pessoas com problemas de saúde e idosos, prevenindo hospitalizações e mortes, além de diminuir a sobrecarga nos serviços de saúde.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia