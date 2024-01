Vacina contra Covid-19 entra no Calendário Nacional de Vacinação Infantil

A Prefeitura de Atibaia informa que, a partir de janeiro de 2024, a vacina contra Covid-19 está incorporada ao Calendário Nacional de Vacinação Infantil e passa a ser aplicada em crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade.

Nessa faixa etária, o esquema vacinal completo conta com 3 doses, que deverão ser aplicadas seguindo os intervalos recomendados: 1ª dose para a 2ª dose com intervalo de 4 semanas; e 2ª dose para a 3ª dose com intervalo de 8 semanas. A criança que tiver tomado as três doses em 2023 não vai precisar repetir doses em 2024.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

De acordo com o Ministério da Saúde, os dados no Brasil e no mundo apontam que as medidas de prevenção e controle para Covid-19 devem ser reforçadas em crianças para protegê-las das formas graves da doença e amenizar a sua propagação na população em geral. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou aos países que priorizem a vacinação da população de alto risco para doença grave e avaliem o cenário epidemiológico local para estabelecer estratégias para a vacinação infantil.

Após os 5 anos de idade, apenas as crianças que integram os grupos prioritários é que receberão uma dose de reforço em 2024. São eles: imunocomprometidos; com comorbidades e deficiência permanente; indígenas; ribeirinhos; quilombolas; que vivem em instituições de longa permanência e em situação de rua. O Ministério da Saúde reforça que as vacinas são seguras e importantes para combater a Covid-19.

A vacina contra Covid-19, assim como as outras do Calendário Nacional, está sendo aplicada em Atibaia em todas as unidades de saúde com sala de vacinação. É preciso levar documento com foto e a carteirinha de imunização.

Confira as unidades e os horários da vacinação em Atibaia:

UBS Santa Clara – 8h às 15h30

Av. Dr. Flávio Pires de Camargo, 1.200 – Caetetuba

(11) 4411-9952 / (11) 4402-3276

UBS Alvinópolis – Antonio de Pádua Alonso – 8h às 16h30

R. Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis

(11) 4414-1350 / (11) 4412-8412

UBS Centro – Dr. Oswaldo Paccini – 8h às 18h30

R. Castro Fafe, 201 – Centro

(11) 4414-6500

Vacina 4414-6501

Farmácia 4414-6523

Odonto 4414-6528

UBS Flamenguinho – Ana Cecília Batista de Sá – 8h às 16h30

R. Ouro Preto, 700 – Alvinópolis

(11) 4411-6871

UBS Maracanã – Jarbas Pereira de Araújo – 8h às 15h30

R. Joaquim Cintra Sobrinho, s/n – Maracanã

Recepção: (11) 4415-1690

UBS Portão – Majuca Macedo – 8h às 16h30

R. Antonio da Cunha Leite, s/n – Portão

(11) 4416-3004

UBS Rio Acima – Maria Ignácio Borges – 8h às 15h30

R. Maria Luiza Rocca Borges, s/n – Rio Acima

(11) 4415-1170

UBS Tanque – Maria Anunciação Zeni Capodeferro – 8h às 16h30

Estr. Velha de Bragança Paulista, 2.450 – Tanque

(11) 4416-1337 / (11) 4416-1420

USF Boa Vista – Carmelina Silveira Cintra – 8h às 15h30

Estr. Municipal Juca Sanches, s/n, Centro Rural – Boa Vista

(11) 4494-8170

USF Cachoeira – José Francisco Faria – 8h às 15h30

Estr. da Cachoeira, s/n – Cachoeira

(11) 9.4808-3781 / (11) 9.8634-0057

USF Cerejeiras – Pedro Maturana – 8h às 16h30

R. Washington Luis, 180 – Jardim Cerejeiras

(11) 4418-2065 / (11) 4413-2929

USF Itapetinga – 9h às 15h

R. Gerânios, 25 – Retiro das Fontes

(11) 4412-3919 / (11) 4411-1458

USF Jardim Imperial – Ana Nery – 8h às 18h30

R. Maracanã, s/n – Jardim Imperial

(11) 4413-0811 / (11) 4418-2067 / (11) 4413-0221

USF Rio Abaixo – Farmacêutico Pompeu Miguel Vairo – 8h às 15h30

Fazenda Santa Izabel, s/n – Rio Abaixo

(11) 4416-4811

USF São José – 8h às 15h30

R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba

(11) 4418-3070

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia