Vacina Meningocócica C é ampliada para professores e agentes educacionais

A Secretaria de Saúde de Atibaia informa que a vacina Meningocócica C (Conjugada) foi ampliada temporariamente para professores e agentes de organização de ensino que estão em contato direto com os alunos em sala de aula, de acordo com orientação do Programa Estadual de Imunização.

A vacina Meningocócica C será aplicada neste público enquanto durarem os estoques, até a data de validade. A imunização está disponível em todas as unidades de saúde de Atibaia com sala de vacinação (ver lista abaixo) e também em plantões aos sábados programados para as próximas semanas.

(Imagem Ilustrativa: Klaus Hausmann / Pixabay)

Neste sábado (27), por exemplo, as unidades do Itapetinga e do Tanque estarão abertas das 7h às 13h para vacinação do calendário estadual em crianças e adultos, incluindo as vacinas contra Covid-19 e gripe, além de outros atendimentos. Confira AQUI programação para outras unidades.

Para receber a vacina Meningocócica C é necessário apresentar cartão de vacinas, documento pessoal e comprovação de trabalho como professor ou agente de educação em sala de aula.

A vacina Meningocócica C é administrada em crianças de até 10 anos de idade e trabalhadores da saúde. O imunizante ajuda a proteger contra o tipo C da doença meningocócica, que pode evoluir para meningite e outras doenças graves causadas pelas bactérias meningocócicas. Adolescentes de 13 e 14 anos podem receber a vacina Meningocócica ACWY até junho de 2023.

Veja os locais e horários da vacinação em Atibaia:

UBS Santa Clara – 8h às 15h30

Av. Dr. Flávio Pires de Camargo, 1.200 – Caetetuba

(11) 4411-9952 / (11) 4402-3283 / (11) 4402-3276 (farmácia)

UBS Alvinópolis – Antonio de Pádua Alonso – 8h às 16h30

R. Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis

(11) 4414-1350 / (11) 4412-8412

UBS Centro – Dr. Oswaldo Paccini – 8h às 18h30

R. Castro Fafe, 201 – Centro

(11) 4414-6500

UBS Flamenguinho – Ana Cecília Batista de Sá – 8h às 16h30

R. Ouro Preto, 700 – Alvinópolis

(11) 4411-6871

UBS Maracanã – Jarbas Pereira de Araújo – 8h às 15h30

R. João Neto, 580 – Maracanã

(11) 4415-1690

UBS Portão – Majuca Macedo – 8h às 16h30

R. Antonio da Cunha Leite, 2.005 B – Portão

(11) 4416-3004

UBS Rio Acima – Maria Ignácio Borges – 8h às 15h30

R. Maria Luiza Rocca Borges, s/n – Rio Acima

(11) 4415-1170

UBS Tanque – Maria Anunciação Zeni Capodeferro – 8h às 16h30

Estr. Velha de Bragança Paulista, 2.450 – Tanque

(11) 4416-1337 / (11) 4416-1420

USF Boa Vista – Carmelina Silveira Cintra – 8h às 15h30

Estr. Municipal Juca Sanches, s/n, Centro Rural – Boa Vista

(11) 4494-8170

USF Cachoeira – José Francisco Faria – 8h às 15h30

Estr. da Cachoeira, s/n – Cachoeira

(11) 9.4808-3781 / (11) 9.8387-7730

USF Cerejeiras – Pedro Maturana – 8h às 16h30

R. Washington Luis, 180 – Jardim Cerejeiras

(11) 4413-2929 / (11) 4418-2065 (farmácia)

USF Itapetinga – 9h às 15h

R. Gerânios, 25 – Retiro das Fontes

(11) 4412-3919 / (11) 4411-1458

USF Jardim Imperial – Ana Nery – 8h às 18h

R. Maracanã s/n – Jardim Imperial

(11) 4413-0811 / (11) 4418-2067

USF Rio Abaixo – Farmacêutico Pompeu Miguel Vairo – 8h às 15h30

Fazenda Santa Izabel, s/n – Rio Abaixo

(11) 4416-4811

USF São José – 8h às 15h30

R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba

(11) 4418-3070

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia