Vacinação contra Covid-19: Atibaia estende 4ª dose para público 30 anos+

Começou na última sexta-feira (26), em Atibaia, a aplicação da 4ª dose (2ª dose adicional) da vacina contra Covid-19 para pessoas a partir de 30 anos desde que respeitado o intervalo de 4 meses entre a 3ª dose (1ª dose adicional).

Para reforçar a imunização contra a Covid-19, basta apresentar documento de identificação com foto e comprovante da última vacinação. A aplicação nas unidades de saúde acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30, com exceção da UBS Centro, cujo horário de funcionamento foi estendido até as 19h. Já o Centro Permanente de Vacinação funciona todos os dias, das 7h às 19h no Centro de Convenções (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 511 – Vila Thais). A partir de 1º de setembro, no entanto, atenderá de segunda a sábado, no mesmo horário.

A Secretaria de Saúde de Atibaia tem realizado também uma campanha de vacinação itinerante contra Covid-19 e Influenza. Nesta segunda (29) e na quinta-feira (1°), a aplicação dessas vacinas acontece na Praça Aprígio de Toledo, ao lado do Mercado Municipal, das 9h às 11h e das 15h às 17h nos dois dias.

A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Saúde, reforça a importância da vacinação completa contra a Covid-19 e convoca quem ainda não completou o esquema de vacinação – incluindo as doses de reforço indicadas para cada faixa etária – a receber as doses faltantes e, assim, assegurar maior proteção contra a doença.

Com o esquema básico (primeira e segunda doses) liberado para adultos de todas as faixas etárias, a vacinação contra Covid-19 em Atibaia, atualmente, tem acontecido da seguinte forma: 1ª dose adicional (ou 3ª dose) liberada para todas as pessoas com 12 anos ou mais, 2ª dose adicional (4ª dose) para profissionais de saúde e pessoas com 30 anos ou mais e 3ª dose adicional (5ª dose) para pessoas com imunodeficiência grave que tenham 18 anos ou mais. Lembrando que a imunização acontece seguindo as determinações do Grupo de Vigilância Epidemiológica – GVE Campinas, regional de saúde do Governo do Estado de São Paulo que atende o município.

Em relação ao público infantil, além do esquema básico (D1 + D2) de imunização estar disponível para crianças entre 5 a 11 anos, foram liberadas doses da vacina CoronaVac para a faixa etária de 3 e 4 anos, que começaram a ser distribuídas no último dia 20.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia