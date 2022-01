Vacinação contra Covid-19: Atibaia realiza “Dia D” para crianças no sábado (29)

A Secretaria de Saúde de Atibaia realiza neste sábado (29) mais um “Dia D” de vacinação contra a Covid-19, desta vez voltado às crianças que não conseguiram dar andamento ao agendamento. A UBS do Centro (Rua Castro Faffe, 201) estará aberta para aplicação de vacinas em crianças de 6 a 11 anos sem comorbidades, enquanto a UBS Alvinópolis (Rua Padre Feliciano Grande, 480) receberá crianças de 5 anos sem comorbidades e 5 a 11 anos com comorbidades. As duas unidades vão funcionar das 8h às 17h e atenderão, sem necessidade de agendamento, apenas crianças nesta data.

(Imagem Ilustrativa: Frauke Riether por Pixabay)

Também é possível agendar a imunização contra Covid-19 para crianças de 6 a 11 anos sem comorbidades em outras unidades de saúde no sábado. Neste caso, o agendamento é feito pela plataforma http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid , sendo necessário efetuar cadastro antes de escolher data, horário e local da vacinação, conforme as vagas disponíveis. É importante ressaltar que o CPF é obrigatório para o agendamento e, caso a criança ainda não possua o documento, os pais ou responsáveis podem providenciá-lo em uma agência dos Correios, onde ele é emitido na hora.

Lembrando que no momento da vacinação é importante levar documento com foto da criança ou certidão de nascimento, CPF, carteirinha de vacinação e comprovante de residência. Também é importante fazer o cadastro no site “Vacina Já”, do Governo do Estado de São Paulo, disponível no link www.vacinaja.sp.gov.br .

Segundo dados atualizados até essa quinta-feira (27), o município de Atibaia já aplicou um total de 300.330 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 129.258 de primeira dose, 118.670 de segunda dose, 3.547 de dose única e 48.855 de dose adicional, o que significa que cerca de 92% da população total já tomou ao menos uma dose ou dose única e 84,8% está com esquema vacinal completo.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia