Vigilância Ambiental realiza Operação Finados de combate à dengue em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia vai realizar uma operação especial de prevenção e combate à dengue nos cemitérios em período antes e depois do Dia de Finados, em 2 de novembro. O cronograma de ações da Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde inclui vistorias, orientações, nebulização e eliminação de acúmulos de água.

Os cemitérios são pontos estratégicos para ações de combate à dengue, recebendo visitas periódicas dos agentes de controle de vetores. Mas, em função da proximidade do Dia de Finados, de chuvas constantes e do aumento das temperaturas, a operação será reforçada para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. Lembrando que a melhor forma de se evitar a dengue é impedir a proliferação do mosquito que a transmite, eliminando os chamados criadouros, locais com água acumulada que possibilitam a sua reprodução.

De acordo com a Lei nº 3.934 de 10 de novembro de 2010, sobre prevenção à proliferação de vetores transmissores da dengue, febre amarela e outras doenças, em Atibaia, só é permitida nos cemitérios “a utilização de vasos, floreiras ou quaisquer outros ornamentos ou recipientes que retenham água, se estiverem devidamente perfurados e preenchidos com areia, evitando a possibilidade de acúmulo do referido líquido”.

Ainda segundo a lei municipal, o Poder Executivo fica autorizado a apreender, remover e inutilizar os vasos, floreiras, ornamentos ou recipientes que não estiverem devidamente perfurados e preenchidos com areia, de modo a evitar o acúmulo de água.

As principais recomendações da Vigilância Ambiental para funcionários e visitantes dos cemitérios são: não colocar flores em vasos com água – preferência por flores plantadas em vasos com terra ou areia e/ou substituir as flores naturais pelas artificiais; retirar as embalagens dos vasos de flores; não deixar embalagens expostas; usar vasos furados e sem pratos; eliminar qualquer ponto de acúmulo da água.

A prevenção à dengue segue constante em Atibaia, com ações da Prefeitura por todo o município. Vigilante no combate ao Aedes aegypti, transmissor da doença, o Executivo vem realizando vistorias e trabalhos de inspeção e orientação para erradicar possíveis focos da doença. Entre os principais sintomas da dengue estão: febre alta, dor de cabeça, cansaço, dor atrás dos olhos e nas articulações, perda do paladar e apetite, manchas e erupções na pele, náuseas e vômitos.

Denúncias de possíveis focos de dengue podem ser registradas na Ouvidoria Municipal pelo telefone (11) 4418-7800, Ouvidoria da Saúde (11.4414-3344 / ouvidoriasus@atibaia.sp.gov.br ), Ouvidoria do SUS (136) ou pela plataforma digital “Atibaia Sem Papel”, disponível no site da Prefeitura ( https://atibaia.1doc.com.br/atendimento ) e pelo aplicativo 1doc atendimento.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia