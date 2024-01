Cerimônia de Descimento dos Mastros encerra o Ciclo Natalino de Atibaia neste domingo (7)

Segundo a tradição cristã, 6 de janeiro é Dia de Reis, data que marca o fim dos festejos de Natal, momento de desmontar a árvore e o presépio, desfazer a iluminação e guardar os enfeites natalinos. Atibaia não só segue esse costume, – a decoração de Natal em vários pontos da cidade e o carrossel gratuito na Praça da Matriz permanecerão disponíveis até sábado (6) – como mantém outro legado centenário que colore a cidade todo início de janeiro: a cerimônia de Descimento dos Mastros.

A atmosfera envolvente, cheia de magia, esperança e alegria, continua encantando adultos e crianças na Praça da Matriz, Lago do Major, Complexo Santa Clara, Fundo Social de Solidariedade e praças da Matriz e do Mercado Municipal. Destaque no cenário de sonho e fantasia da Praça da Matriz, o carrossel gratuito também continua oferecendo a oportunidade de vivenciar momentos especiais com a família e os amigos até sábado (6), com horário de funcionamento das 18h às 22h.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

No dia 7 de janeiro, primeiro domingo depois do Dia de Reis, as Congadas de Atibaia encerram as festividades do Ciclo Natalino com a cerimônia de Descimento dos Mastros. Nessa celebração, os congadeiros se reúnem em frente à Igreja do Rosário e descem os mastros com as bandeiras de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário que foram levantados no dia 25 de dezembro, início do ciclo. No encerramento, os congos começam a concentração por volta das 14h30, encontrando-se na Igreja do Rosário às 15h.

“Os homens começam a cavar e balançar o mastro para ficar mais fácil a sua retirada. O primeiro a sair é o de São Benedito. Os congos dançam, cantam ao seu redor e o acompanham até a porta da Igreja do Rosário. O mastro é colocado sobre os bancos da igreja e a sua bandeira é retirada e fixada no andor. Na sequência os homens saem e vão retirar o Mastro de Nossa Senhora do Rosário, da mesma maneira. (…) Depois de colocadas as duas bandeiras nos andores, os mesmos são levados pelos fiéis e pelos Festeiros do Mastro”, descreve a pesquisadora Lilian Vogel em seu livro “Viva São Benedito! Viva a Mãe do Rosário! A Dança da Congada e as Tradições Seculares em Atibaia no Ciclo Natalino”.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Ao som de tambores, violas, cantos e repique de sinos, os Ternos de Congo formam um cortejo até a Rua João Pires, onde as bandeiras são guardadas pelos festeiros do próximo Ciclo Natalino. Espalhando alegria e devoção pelas ruas do Centro Histórico, a cerimônia promete não só encher os olhos do público com suas fitas e uniformes coloridos, mas também carregar o coração com muita fé e esperança para o ano que se inicia.

Exposição “Reverenciando as Congadas de Atibaia”

E por falar em Congadas, está em cartaz, no Museu Municipal João Batista Conti, a exposição “Reverenciando as Congadas de Atibaia”, que reúne objetos, fotografias e pequenos recortes textuais de pesquisas sobre o tema para contar a história e apresentar a riqueza dessa expressão religiosa e cultural com quase 270 anos de trajetória. Uma das cidades brasileiras que ainda preserva a força ancestral dos Ternos de Congo, Atibaia conta, atualmente, com quatro grupos: Congada Azul, Verde, Rosa e Vermelha.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

A mostra, que vai até o final de fevereiro, destaca não apenas a evolução dessa tradição ao longo dos anos, mas também a dedicação da comunidade para conservar essa rica herança, oferecendo a oportunidade de descobrir a fascinante história dos grupos atibaianos e mergulhar nessa celebração única da história, cultura e identidade locais. Situado na Praça Bento Paes, s/n, Centro, o museu abre de terça a sábado das 11h às 17h e, aos domingos, funciona das 9h às 13h. Nos feriados, o museu permanecerá fechado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia