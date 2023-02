1ª parcela dos Tributos Mobiliários de 2023 vence no dia 27 de fevereiro em Atibaia

A Secretaria de Planejamento e Finanças informa que o carnê de pagamentos dos tributos mobiliários deste ano já está disponível para download no site da Prefeitura da Estância de Atibaia, com vencimento da primeira parcela em 27 de fevereiro. Deve ficar atento a esse prazo quem tem a intenção de pagar de forma parcelada, já que o vencimento da cota única – pagamento à vista com 5% de desconto – será no dia 31 de março.

Centro de Atibaia (Foto: Reprodução/ Google Street View)

A Prefeitura reforça que, no caso dos tributos mobiliários, desde 2021, a Secretaria de Planejamento e Finanças não envia mais os carnês impressos pelos Correios e a emissão dos boletos para pagamento das Taxas de funcionamento e ISSQN passou a ser on-line, pelo site da Prefeitura. No menu localizado na parte superior da página, o contribuinte deve selecionar a opção “Serviços”, apontar para “Tributos” e depois escolher “Tributos Mobiliários”.

Após clicar em “Taxa de Licença / ISSQN”, é necessário informar a inscrição mobiliária da empresa ou prestador de serviço, sem esquecer de conferir se a razão social/nome e o CNPJ/CPF estão corretos.

Para esclarecer dúvidas e obter mais informações sobre o pagamento das Taxas de funcionamento e ISSQN, o Departamento de Tributos informa os contatos da Divisão de Controle de Receitas Mobiliárias: iss@atibaia.sp.gov.br ou (11) 4414-2721 / 2761.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia