6º Festival Gastronômico de Atibaia segue até 18 de setembro com 57 combos em seu cardápio

Desde o dia 5 de agosto e até 18 de setembro acontece em Atibaia o 6º Festival Gastronômico, tradicional iniciativa do município que este ano conta com 57 estabelecimentos participantes e definirá os melhores combos gastronômicos. Conforme a Secretaria de Turismo da Prefeitura, os combos estão sendo comercializados no valor fixo de R$ 79,90 e contam com três itens dentre quatro categorias: entrada, prato principal, sobremesa e bebidas.

(Imagem Ilustrativa: Jan Vašek por Pixabay)

Nesta edição do Festival não há a exigência de que a receita contenha o morango, fruta símbolo de Atibaia, que recebeu o título de “Capital Nacional do Morango” após sanção de lei pelo Governo Federal. Outra novidade do festival em 2022 é que, graças a uma parceria da Prefeitura junto ao Convém Supermercados e a Atibaia e Região Convention & Visitors Bureau (ARC&VB), há uma premiação em vale-compras de mercadorias (com exceção dos produtos do Art. 10 do Decreto nº 70.951/72) da loja do Convém para os três estabelecimentos melhores classificados conforme a avaliação técnica do festival – com atribuição de notas para o sabor, a apresentação e a criatividade da receita e o atendimento do estabelecimento.

As avaliações são realizadas: em votação on-line no site da Prefeitura ( VOTE AQUI ) pelo público, que recebe um código com direito a um desconto de 30% nos vinhos de importação própria do Convém Supermercados, parceiro do festival; e por avaliadores técnicos – profissionais da gastronomia caracterizados como clientes ocultos e que visitam os estabelecimentos ou pedem delivery.

De acordo com a Secretaria de Turismo, a proposta da votação é que turistas e munícipes apreciem os pratos e prestigiem os estabelecimentos da cidade ao mesmo tempo em que também participam do festival como avaliadores.

Ainda segundo a Pasta, o objetivo do Festival Gastronômico é promover e valorizar a gastronomia do município. A quinta edição do festival, realizada de 31 de agosto a 3 de outubro de 2021, contabilizou 47 receitas inscritas, quase 5 mil pratos vendidos, cerca de R$ 149 mil aplicados diretamente em circulação no município, 21 bairros envolvidos e 2.327 votos que premiaram os melhores pratos doces e salgados, todos contando com o morango na receita.

Confira os Estabelecimentos e combos participantes do 6º Festival Gastronômico

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia