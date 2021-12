Agenda Atibaia: evento esportivo e programação natalina são destaques da semana

Neste sábado (11) Atibaia receberá o Spikeball Day, evento para promoção do Roundnet, um esporte similar ao vôlei em que cada dupla tem como objetivo fazer a bola bater na rede e cair no chão da dupla adversária, sem chance para defesa. O Spikeball Day acontecerá das 9h às 14h, nas quadras de areia ao lado do Lago do Major (Av. dos Bandeirantes, nº 440, Vila Junqueira), com desafios, aulas, sets espalhados para que o público possa jogar e aprender, sorteio de produtos e dois torneios da modalidade.

De acordo com os organizadores, o início do evento está previsto para as 9h, com toda a parte recreativa de iniciação ao esporte. Às 11h, haverá um torneio amador para quem está começando no esporte. Esse torneio, com participação aberta e gratuita ao público, concederá medalhas às três duplas melhores colocadas, além de um troféu para a dupla campeã. Já às 12h, haverá um torneio “Pro”, com disputas de muita intensidade, técnica e habilidade entre as melhores duplas do país – um show à parte para o público presente assistir e descobrir mais sobre o esporte Roundnet.

Lago do Major (Foto: Divulgação/PEA)

Dia Nacional do Samba

O Dia Nacional do Samba será comemorado no próximo dia 11 de dezembro em Atibaia. Não é só uma música. É um dos pedidos de verdade: “Não deixe o samba morrer”! Esse ritmo, que contagia a todos, é uma das manifestações artísticas mais populares do Brasil, com uma mistura de cores, alegrias, reflexões e contexto social. No próximo dia 11 de dezembro, Atibaia celebrará o Dia Nacional do Samba, uma realização da UESA – União das Escolas de Samba – com o apoio da Prefeitura. O evento acontece das 13h às 22h, na Passarela do Samba, na Avenida Jerônimo de Camargo.

A abertura do evento acontece com uma homenagem aos precursores do Carnaval de Atibaia, com áudios e vídeos, brindando os presentes com um momento de recordação àqueles que fizeram muito para que o ritmo se propagasse na cidade. A tarde será marcada pela presença das escolas de samba Mocidade da Vila e Independência, e a noite a comemoração se estende, até as 22h, com apresentação de Fábio Prado, Grupo Zé da Gente e da Escola de Samba Leões da Zona Norte!

Exposição Tempos Dourados

Atibaia, com suas diversas expressões artísticas espalhadas pela cidade, tem mais uma atração cultural: a exposição “Tempos Dourados”, realizada pelo artista Moraes e promovida pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura. A exposição estará aberta ao público do dia 3 de dezembro de 2021 a 4 de janeiro de 2022, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 511 – Vila Thais).

Com desenhos de carros antigos pintados em óleo sobre tela, a mostra artística retrata a velha guarda e doces lembranças de histórias vividas a bordo de um Cadillac ou de um raríssimo Chevrolet 1925, além de histórias sobre os carros.

1º Campeonato de CrossFit da região

No próximo dia 12 de dezembro Atibaia receberá um evento voltado a uma das modalidades esportivas mais populares dos últimos tempos: o CrossFit. O Extreme Day, primeiro campeonato de CrossFit da região aberto ao público, será realizado das 9h às 19h no Conjunto Esportivo do Trabalhador Prof. Antonio Carlos Laureano (Ginásio de Esportes José Pires Alvim “Elefantão” – Av. Horácio Netto, nº 1061, Loanda).

Qualquer praticante pode se inscrever para participar da competição, basta seguir os pré-requisitos de cada categoria e, na retirada do kit (mochila, camiseta e medalha), apresentar cartão de vacinação contra a Covid-19 ou exame PCR, com no máximo 48h de antecedência, negativo para Coronavírus. O Extreme Day também promoverá a solidariedade por meio da arrecadação, junto ao público espectador, de um quilo de ração a ser entregue ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia. O evento contará com praça de alimentação com food trucks e seguirá todas as medidas de sanitização contra a Covid-19.

Programação de Natal

Diversas programações natalinas acontecerão em Atibaia durante o mês de dezembro. Haverá iluminação decorativa nos seguintes pontos: Lago do Major (com instalação de árvore de 26m); Centro Cultural André Carneiro, incluindo a praça e o coreto, o Calçadão (trecho da Rua José Alvim); e o coreto do Mercadão Municipal.

Todos os dias, das 19h às 22h, no coreto em frente o Centro Cultural André Carneiro e no coreto em frente ao Mercadão Municipal ficará o Papai Noel, atendendo as crianças e adultos.

No próximo domingo (12), haverá a apresentação de final de ano do Sapatearte – Studio de Dança Irany Sguillaro, em duas sessões: a primeira às 15h e a segunda às 19h, ambas no Cine Itá (R. Visc. do Rio Branco, 51 – Centro).

Feiras da cidade

Atibaia tem diversas feiras espalhadas pela cidade! Sexta-feira é dia de Feira Noturna do Itapetinga, das 17h às 20h, na Avenida Santana, 2900 – Itapetinga. A tradicional feira conta gastronomia diversa e barracas cheias de variedade.

Atibaia, com beleza das flores e frutas, possui as mais variadas feiras espalhadas pela cidade. Para quem também gosta de gastronomia diversa e barracas de variedade, a Feira Noturna do Itapetinga acontece toda sexta-feira, das 17h às 20h, na Avenida Santana, 2900 – Itapetinga.

Todos os sábados, das 10h às 17h, cerca de 60 expositores oferecem diferentes atrativos, como alimentação, artesanato, flores e lazer para quem visita a Feira de Artes e Artesanato, localizada no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia