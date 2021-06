Atibaia confirma 2 óbitos por Covid-19 e 42 casos da doença nesta quarta-feira (23)

Mais 2 óbitos por Covid-19 foram confirmados em Atibaia, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 23 de junho, pela Secretaria Municipal de Saúde, elevando o total de mortes pela doença para 285 na cidade desde o início da pandemia.

O 284º óbito confirmado é de um homem de 92 anos, com doença de base, que foi internado na Enfermaria do Hospital Novo Atibaia em 11 de junho e faleceu em 22 de junho. O 285º óbito é de uma mulher de 72 anos, com doença de base, que foi internada na Enfermaria da Santa Casa de Atibaia também em 11 de junho e morreu no dia 23. Foi registrado ainda mais um óbito suspeito da doença, o de uma mulher de 66 anos, com doença de base, que foi internada na Enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 18 de junho e faleceu no dia 19.

Confira os números da Covid-19 nesta quarta-feira, dia 23 de junho:

Notificações: 18.264

Descartados: 8.650

Confirmados: 9.469

Recuperados: 8.052

Em investigação: 145

Óbitos confirmados: 285

Óbitos suspeitos: 7

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 58%

Hospital Novo Atibaia –52%

Hospital Albert Sabin – 58% Hospital Novo Atibaia –52% UTI:

Hospital Albert Sabin – 69%

Hospital Novo Atibaia – 87%

Leitos contratados

UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Santa Casa de Atibaia – 100% UTI:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100% UTI:

HUSF: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 8

Enfermaria: 0 (zero)

Relação de novos casos confirmados:

9428º: Mulher, 59 anos – Recuperada;

9429º: Homem, 50 anos – Recuperado;

9430º: Mulher, 42 anos – Recuperada;

9431º: Homem, 50 anos – Recuperado;

9432º: Mulher, 49 anos – Assintomática;

9433º: Homem, 20 anos – Assintomático;

9434º: Mulher, 44 anos – Recuperada;

9435º: Mulher, 50 anos – Assintomática;

9436º: Mulher, 57 anos – Recuperada;

9437º: Homem, 48 anos – Em Isolamento Social;

9438º: Mulher, 33 anos – Em Isolamento Social;

9439º: Homem, 28 anos – Em Isolamento Social;

9440º: Mulher, 35 anos – Recuperada;

9441º: Homem, 34 anos – Em Isolamento Social;

9442º: Homem, 17 anos – Em Isolamento Social;

9443º: Homem, 18 anos – Em Isolamento Social;

9444º: Homem, 4 anos – Em Isolamento Social;

9445º: Mulher, 48 anos – Em Isolamento Social;

9446º: Homem, 44 anos – Em Isolamento Social;

9447º: Homem, 50 anos – Em Isolamento Social;

9448º: Homem, 55 anos – Em Isolamento Social;

9449º: Mulher, 34 anos – Em Isolamento Social;

9450º: Homem, 47 anos – Em Isolamento Social;

9451º: Mulher, 24 anos – Em Isolamento Social;

9452º: Homem, 46 anos – Em Isolamento Social;

9453º: Homem, 42 anos – Recuperado;

9454º: Homem, 37 anos – UTI Hospital Albert Sabin;

9455º: Homem, 54 anos – Enfermaria Hospital Albert Sabin;

9456º: Mulher, 57 anos – UTI Hospital Albert Sabin;

9457º: Homem, 53 anos – Enfermaria Hospital Albert Sabin;

9458º: Mulher, 72 anos – Óbito;

9459º: Homem, 59 anos – Recuperado;

9460º: Mulher, 27 anos – Em Isolamento Social;

9461º: Mulher, 56 anos – Recuperada;

9462º: Homem, 43 anos – Recuperado;

9463º: Homem, 28 anos – Recuperado;

9464º: Mulher, 27 anos – Em Isolamento Social;

9465º: Homem, 27 anos – Em Isolamento Social;

9466º: Mulher, 70 anos – Recuperada;

9467º: Homem, 42 anos – Em Isolamento Social;

9468º: Homem, 25 anos – Em Isolamento Social;

9469º: Homem, 14 anos – Em Isolamento Social.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia