Atibaia confirma dois óbitos por Covid-19 e 94 novos casos da doença nesta segunda (14)

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta segunda-feira (14), a cidade teve mais duas mortes por Covid-19 confirmadas, além de 94 novos casos da doença. Os óbitos foram de dois homens, ambos com doenças de base, um de 79 anos – internado na enfermaria da Santa Casa no último dia 4, faleceu no dia 7 de fevereiro – e outro de 80, que foi internado na enfermaria da Santa Casa na quarta-feira (9) e faleceu no sábado (12).

Também foram descartados quatro óbitos suspeitos de Covid-19 ocorridos em janeiro, referentes a quatro idosos, todos com doença de base: um homem de 69 anos que foi internado na enfermaria da Santa Casa de Atibaia no dia 7 e faleceu em 11 de janeiro; um homem de 84 anos internado no dia 10 na enfermaria do Hospital Albert Sabin e falecido no dia 13; um homem de 87 anos internado na enfermaria da Santa Casa no dia 13 que faleceu no dia 17 e uma mulher de 77 anos, internada na enfermaria da Santa Casa no dia 19 e falecida em 21 de janeiro.

(Imagem Ilustrativa: Samuel F. Johanns por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta segunda-feira, dia 14 de fevereiro:

Notificações: 31.696

Descartados: 15.149

Confirmados: 16.364

Recuperados: 14.341

Em investigação: 184

Óbitos confirmados: 362

Óbitos suspeitos: 8

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 12%

Hospital Novo Atibaia – 100%

Hospital Albert Sabin – 12% Hospital Novo Atibaia – 100% UTI:

Hospital Albert Sabin – 25%

Hospital Novo Atibaia – 40%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 46%

Regionais

UTI:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Relação de novos casos confirmados:

16269º: Homem, 79 anos – Óbito;

16270º: Mulher, 84 anos – Recuperado;

16271º: Homem, 2 anos – Recuperado;

16272º: Homem, 90 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

16273º: Mulher, 65 anos – Recuperado;

16274º: Mulher, 68 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

16275º: Homem, 64 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

16276º: Mulher, 78 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

16277º: Homem, 12 anos – Recuperado;

16278º: Homem, 35 anos – Em Isolamento Social;

16279º: Homem, 10 anos – Em Isolamento Social;

16280º: Homem, 1 ano – Em Isolamento Social;

16281º: Mulher, 25 anos – Em Isolamento Social;

16282º: Mulher, 37 anos – Recuperado;

16283º: Homem, 29 anos – Recuperado;

16284º: Mulher, 51 anos – Recuperado;

16285º: Homem, 28 anos – Recuperado;

16286º: Mulher, 33 anos – Recuperado;

16287º: Homem, 52 anos – Recuperado;

16288º: Homem, 19 anos – Recuperado;

16289º: Mulher, 21 anos – Recuperado;

16290º: Homem, 17 anos – Recuperado;

16291º: Mulher, 46 anos – Recuperado;

16292º: Homem, 9 anos – Em Isolamento Social;

16293º: Homem, 51 anos – Recuperado;

16294º: Homem, 70 anos – Recuperado;

16295º: Homem, 39 anos – Recuperado;

16296º: Homem, 26 anos – Assintomático;

16297º: Homem, 43 anos – Recuperado;

16298º: Mulher, 53 anos – Recuperado;

16299º: Mulher, 23 anos – Em Isolamento Social;

16300º: Mulher, 60 anos – Recuperado;

16301º: Mulher, 46 anos – Em Isolamento Social;

16302º: Mulher, 47 anos – Em Isolamento Social;

16303º: Homem, 37 anos – Em Isolamento Social;

16304º: Mulher, 8 anos – Em Isolamento Social;

16305º: Mulher, 33 anos – Recuperado;

16306º: Homem, 27 anos – Em Isolamento Social;

16307º: Homem, 32 anos – Em Isolamento Social;

16308º: Homem, 41 anos – Em Isolamento Social;

16309º: Homem, 38 anos – Assintomático;

16310º: Homem, 23 anos – Em Isolamento Social;

16311º: Mulher, 41 anos – Em Isolamento Social;

16312º: Homem, 33 anos – Em Isolamento Social;

16313º: Homem, 15 anos – Em Isolamento Social;

16314º: Homem, 64 anos – Em Isolamento Social;

16315º: Homem, 43 anos – Em Isolamento Social;

16316º: Homem, 21 anos – Em Isolamento Social;

16317º: Mulher, 34 anos – Em Isolamento Social;

16318º: Mulher, 3 anos – Assintomático;

16319º: Homem, 6 anos – Em Isolamento Social;

16320º: Homem, 65 anos – Em Isolamento Social;

16321º: Mulher, 21 anos – Em Isolamento Social;

16322º: Mulher, 42 anos – Em Isolamento Social;

16323º: Mulher, 38 anos – Em Isolamento Social;

16324º: Mulher, 10 anos – Assintomático;

16325º: Homem, 19 anos – Em Isolamento Social;

16326º: Homem, 27 anos – Em Isolamento Social;

16327º: Homem, 9 anos – Recuperado;

16328º: Mulher, 6 anos – Recuperado;

16329º: Homem, 15 anos – Recuperado;

16330º: Mulher, 11 anos – Recuperado;

16331º: Mulher, 10 anos – Em Isolamento Social;

16332º: Mulher, 39 anos – Assintomático;

16333º: Mulher, 41 anos – Em Isolamento Social;

16334º: Mulher, 4 anos – Recuperado;

16335º: Homem, 20 anos – Recuperado;

16336º: Mulher, 4 anos – Recuperado;

16337º: Homem, 10 anos – Recuperado;

16338º: Homem, 47 anos – Em Isolamento Social;

16339º: Mulher, 3 anos – Recuperado;

16340º: Homem, 18 anos – Recuperado;

16341º: Mulher, 4 meses – Recuperado;

16342º: Mulher, 1 ano – Recuperado;

16343º: Homem, 5 anos – Recuperado;

16344º: Homem, 12 anos – Recuperado;

16345º: Homem, 43 anos – Em Isolamento Social;

16346º: Homem, 24 anos – Recuperado;

16347º: Homem, 24 anos – Recuperado;

16348º: Mulher, 10 anos – Recuperado;

16349º: Mulher, 1 ano – Recuperado;

16350º: Homem, 78 anos – Recuperado;

16351º: Mulher, 41 anos – Em Isolamento Social;

16352º: Mulher, 39 anos – Em Isolamento Social;

16353º: Mulher, 10 anos – Recuperado;

16354º: Mulher, 7 anos – Recuperado;

16355º: Mulher, 11 anos – Recuperado;

16356º: Mulher, 47 anos – Recuperado;

16357º: Mulher, 28 anos – Recuperado;

16358º: Homem, 42 anos – Em Isolamento Social;

16359º: Mulher, 37 anos – Em Isolamento Social;

16360º: Homem, 1 ano – Leve;

16361º: Homem, 39 anos – Assintomático;

16362º: Mulher, 8 meses – Leve;

16363º: Homem, 6 anos – Leve;

16364º: Homem, 80 anos – Óbito.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia