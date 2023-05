Atibaia registra óbito por Covid-19 ocorrido em março

A Secretaria de Saúde de Atibaia recebeu nesta terça-feira, 23 de maio, a confirmação de um óbito de morador da cidade por Covid-19 ocorrido no mês de março em um hospital de Jundiaí. Trata-se de um homem de 68 anos, com doença de base, que foi internado no HCSVP Hospital São Vicente (Jundiai) em 1º de março e faleceu no dia 6 de março. Desde o início da pandemia, Atibaia contabiliza 459 mortes por Covid-19.

BOLETIM COVID-19 ATIBAIA

Notificações: 58.030

Descartados: 31.267

Confirmados: 26.607

Em investigação: 156

Óbitos confirmados: 459

DENGUE (Dados atualizados do SINAN de 2023)

Notificações: 497

Descartados: 191

Confirmados: 285

Em Investigação: 21

Óbitos confirmados: 0

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia