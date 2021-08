Atibaia confirma mais um óbito por Covid-19 e 32 novos casos da doença nesta terça-feira (3)

A Secretaria de Saúde de Atibaia informou nesta terça-feira, 10 de agosto, que mais um óbito por Covid-19 foi registrado na cidade, o que eleva o total de vítimas fatais da doença para 316. O 316º óbito confirmado é de uma mulher de 70 anos, com doença de base, que foi internada na Enfermaria do Hospital Albert Sabin em 28 de julho, sendo transferida para UTI em 3 de agosto e que faleceu no último dia 7. Também foram contabilizados 32 novos casos de Covid-19 e um óbito suspeito, o de uma mulher de 85 anos, com doença de base, que faleceu na UPA Cerejeiras em 4 de agosto.

(Imagem Ilustrativa: ELG21 por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta terça-feira, dia 10 de agosto:

Notificações: 21.228

Descartados: 10.099

Confirmados: 10.963

Recuperados: 9.330

Em investigação: 166

Óbitos confirmados: 316

Óbitos suspeitos: 8

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 33%

Hospital Novo Atibaia – 5%

Hospital Albert Sabin – 33% Hospital Novo Atibaia – 5% UTI:

Hospital Albert Sabin – 36%

Hospital Novo Atibaia – 20%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 66%

Santa Casa de Atibaia – 66% UTI:

Santa Casa de Atibaia – 0 (zero)

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 90%

Santa Casa de Bragança Paulista: 90% UTI:

HUSF: 88%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 71%

Relação de novos casos confirmados:

10932º: Mulher, 70 anos – Óbito;

10933º: Mulher, 22 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

10934º: Homem, 57 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

10935º: Homem, 58 anos – Em Isolamento Social;

10936º: Mulher, 31 anos – Assintomática;

10937º: Homem, 21anos – Recuperado;

10938º: Mulher, 18 anos – Recuperada;

10939º: Mulher, 30 anos – Recuperada;

10940º: Mulher, 32 anos – Em Isolamento Social;

10941º: Mulher, 35 anos – Em Isolamento Social;

10942º: Mulher, 55 anos – Em Isolamento Social;

10943º: Homem, 46 anos – Em Isolamento Social;

10944º: Mulher, 19 anos – Recuperada;

10945º: Homem, 33 anos – Recuperado;

10946º: Homem, 25 anos – Recuperado;

10947º: Mulher, 30 anos – Recuperada;

10948º: Mulher, 30 anos – Assintomática;

10949º: Homem, 39 anos – Assintomático;

10950º: Mulher, 89 anos – Recuperada;

10951º: Mulher, 59 anos – Recuperada;

10952º: Homem, 31 anos – Em Isolamento Social;

10953º: Homem, 83 anos – Recuperado;

10954º: Homem, 31 anos – Recuperado;

10955º: Homem, 9 anos – Recuperado;

10956º: Mulher, 58 anos – Em Isolamento Social;

10957º: Homem, 23 anos – Recuperado;

10958º: Mulher, 49 anos – Recuperada;

10959º: Homem, 12 anos – Recuperado;

10960º: Homem, 25 anos – Em Isolamento Social;

10961º: Homem, 37 anos – Em Isolamento Social;

10962º: Homem, 28 anos – Em Isolamento Social;

10963º: Mulher, 31 anos – Em Isolamento Social.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia