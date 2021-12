Atibaia implanta parcelamento de multas de trânsito no cartão de crédito

A Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, acaba de disponibilizar um novo serviço que amplia as formas de pagamento das multas de trânsito municipais, oferecendo a possibilidade de quitá-las à vista com cartão de débito ou efetuar parcelamento em até 12 vezes pelo cartão de crédito.

(Imagem Ilustrativa: freestocks-photos por Pixabay)

As multas não podem estar em cobrança administrativa nem inscritas em dívida ativa e as novas opções de pagamento estão disponíveis tanto no site da Prefeitura – o botão PARCELAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO fica do lado direito, na relação de links úteis – quanto no atendimento presencial do Departamento de Trânsito, situado no prédio do Facilita (Rua Castro Fafe, nº 295, Centro). As novas condições de pagamento são oferecidas para multas emitidas em Atibaia e procuram não só modernizar, mas também desburocratizar e facilitar a regularização das multas no município.

Na página http://www.prefeituradeatibaia.com.br/parcelamento-de-multas-de-transito/ é possível realizar as transações com cartões, tudo de maneira prática, rápida e segura, e as mesmas opções de pagamento on-line são oferecidas no atendimento presencial. Além de agilidade e comodidade, o novo serviço – especialmente a opção de parcelamento – pode ajudar a manter os pagamentos em dia.

A baixa das multas ocorre assim que o pagamento é confirmado e o valor arrecadado é repassado integralmente à Prefeitura pela empresa credenciada no município para viabilizar as novas alternativas de pagamento. Cadastrada e homologada pelo DETRAN-SP, a empresa “Asteroide” está apta a receber os recolhimentos e parcelar as multas de trânsito aplicadas em Atibaia.

De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito, os recursos arrecadados com o pagamento das multas, atendendo à legislação pertinente, são reinvestidos pelo município em ações voltadas à promoção de um trânsito mais seguro para todos: sinalização, educação no trânsito, engenharia de tráfego, policiamento e fiscalização, sendo que uma parte do total arrecadado (5%) é repassada pelo município ao Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito (Funset).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia