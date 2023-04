Audiência Pública sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias será realizada no dia 20

No próximo dia 20 de abril a Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Planejamento e Finanças, promove uma Audiência Pública para apresentar a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2024 no município. O encontro acontecerá às 14h, na Câmara Municipal (Av. Nove de Julho, nº 265, Centro), com transmissão on-line pelo canal do YouTube do Legislativo (https://www.youtube.com/user/camaradeatibaia/live), de forma a garantir a transparência no processo de elaboração das Peças de Planejamento municipal.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é elaborada anualmente e é a referência utilizada para equilibrar as receitas e despesas do município, baseada em dispositivos da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em suas orientações gerais estão estipuladas: a manutenção das atividades existentes; investimentos nas áreas sociais visando a redução de desigualdades; e austeridade na gestão dos recursos públicos, por meio de responsabilidade na gestão fiscal.

Além disso, a lei prevê a modernização na ação governamental; eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos, em especial nas ações e serviços de saúde e educação; ação planejada, descentralizada e transparente, mediante incentivo à participação da sociedade; equilíbrio orçamentário, tanto na previsão quanto na execução orçamentária; articulação, cooperação e parceria com a União, o Estado e a Iniciativa Privada; e preservação do Meio Ambiente, do Patrimônio Histórico e das Manifestações Culturais.

Realizada pela Secretaria de Planejamento e Finanças, a audiência é aberta a todo e qualquer cidadão, bem como a associações, conselhos e todas as classes representativas da população.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia