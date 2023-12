A Câmara de Atibaia terá concurso público em 2024. Nesta semana, foi publicado o edital no site do Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social .

A inscrição via Internet, no site www.institutomais.org.br, ocorrerá no período de 2 de janeiro a 6 de fevereiro de 2024, iniciando-se às 10h do dia 2 de janeiro de 2024, e encerrando-se, impreterivelmente, às 17h do dia 6 de fevereiro de 2024, observado o Horário Oficial de Brasília/DF. A data prevista para as provas é 3 de março.

(Foto: Divulgação/ Câmara Municipal de Atibaia)

Os cargos do concurso são: motorista, assistente de apoio administrativo, analista de tecnologia de informação, analista em gestão pública, controlador interno e procurador. O edital traz informações sobre taxa de inscrição (e as condições para solicitação de isenção), carga horária, salários, escolaridade/requisitos e benefícios concedidos, além das regras do concurso que seguem as legislações já estabelecidas.

As informações de cada etapa do concurso serão publicadas nos sites do Instituto Mais, da Câmara Municipal da Estância de Atibaia e da Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia/SP.

Fonte: Câmara Municipal da Estância de Atibaia