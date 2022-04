Clube do Fusca realiza encontro anual no dia 10 de abril, no Centro de Convenções

O estacionamento do Centro de Convenções de Atibaia ficará mais charmoso ao receber diversos modelos do carro mais amado do Brasil! O Clube do Fusca realizará seu encontro anual, em parceria com a Prefeitura, no dia 10 de abril, das 9h às 15h. Para entrada, é necessário doar 2kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade.

O evento marca os 15 anos do Clube do Fusca de Atibaia, que desde 2010 é considerado de Utilidade Pública do município. O local contará com muitas opções de lazer, além de grande praça de alimentação, comércio de peças e acessórios, parquinho e feira de artesanatos, espalhados nos dois estacionamentos do Centro de Convenções e Balneário.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Durante o encontro serão expostos Fuscas dos integrantes do Clube de Atibaia, bem como de outras cidades, mantendo viva a história do Fusca e de carros antigos, além de exposição da “Brasília Amarela” original dos Mamonas Assassinas, banda ícone dos anos 90. Poderão ser expostos toda linha VW a ar e veículos antigos de qualquer marca com mais de 30 anos de fabricação.

O amor pelo charmoso e atemporal Fusca reúne diversos apaixonados em todos os eventos do Clube. O carro atravessou décadas e floresceu uma cultura em torno da própria existência, e os modelos se mantêm como novos, enquanto histórias vividas pelos apaixonados por esse carro se multiplicam!

Serviço

Encontro anual e 15 anos do Clube do Fusca

Data: 10 de abril

Horário: 9h às 15h

Local: Centro de Convenções Victor Brecheret

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia