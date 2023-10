Concurso público em Atibaia: editais oferecem 120 vagas com salários de até R$ 9 mil; veja como se inscrever

A Prefeitura de Atibaia está com inscrições abertas para dois concursos públicos com 120 vagas de emprego. Os salários variam de R$ 1.852,23 a R$ 9.047,70.

O primeiro concurso tem 53 vagas em 23 cargos. As inscrições estão abertas a partir desta quinta-feira (19) e seguem até 30 de novembro. Os interessados podem se inscrever pelo site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal.

(Imagem Ilustrativa de Nguyen Dang Hoang Nhu por Unsplash)

Entre as funções estão Agente de Serviços de Gestão, Assistente em Serviços Educacionais e Controlador Interno, além de diversos empregos na área da saúde, incluindo médicos de diferentes áreas e especialidades.

A taxa de inscrição para o edital varia de R$ 56 a R$ 105, conforme o cargo escolhido. A aplicação das provas objetivas está prevista para acontecer nos dias 14 e 21 de janeiro de 2024.

O salário varia de acordo com a área de atuação, mas pode chegar a R$ 9 mil. Outras informações estão disponíveis no edital que está no site.

Guarda Civil Municipal

As inscrições para o concurso público para a GCM foram reabertas nesta quinta-feira (19). O edital chegou a ser suspenso no fim de setembro após questionamentos do Ministério Público. O salário é de R$ 3.205,42.

São 67 vagas disponíveis com taxa no valor de R$ 85. Os interessados podem se inscrever até 30 de novembro, pela internet.

A aplicação da prova está prevista para o dia 14 de janeiro de 2024, com questões objetivas de múltipla escolha, também haverá avaliação de aptidão física, de caráter eliminatório e classificatório.

Os interessados em participar do concurso da Guarda Civil Municipal devem cumprir alguns requisitos como, ser brasileiro nato ou naturalizado, ter ensino médio completo, carteira de habilitação categoria “A e B” e idade mínima 18 anos na data da inscrição.

Fonte: G1.globo.com