Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

Depois de um fim de semana instável, por causa da passagem de uma frente fria, o ar seco de origem polar volta a influenciar o estado de São Paulo. A temperatura volta a baixar e o frio será novamente destaque nos próximos dias. Temperaturas abaixo dos 10°C devem registradas na região.

Nesta segunda-feira (24), áreas de instabilidade da frente fria se afastam do estado de São Paulo, e a nebulosidade diminui. O dia será de sol e algumas nuvens altas, com tempo seco, sem risco de chuva. O dia já amanheceu frio, mas esse frio ainda pode aumentar com o avanço do centro de uma massa de ar seco polar. Máxima de 20º e mínima de 8º.

Na terça-feira (25), o amanhecer será bastante frio e com possibilidade de novos recordes. O sol predomina, mas a temperatura não sobe muito à tarde. Não há condições para a formação de nuvens de chuva. Máxima de 23º e mínima de 7º.

Na quarta-feira (26), o sol predomina pela manhã e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 26º e mínima de 8º.

Na quinta-feira (27), novas áreas de instabilidade atuam sobre a região. O dia será de sol com muitas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 25º e mínima de 13º.

A sexta-feira (28) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuvas à tarde e à noite. Máxima de 25º e mínima de 12º.

Fonte: Climatempo e Cptec.inpe