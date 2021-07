Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A entrada de uma intensa massa de ar frio de origem polar vai derrubar as temperaturas no estado de São Paulo nesta semana, com possibilidade de geada em algumas áreas.

Esta segunda-feira (19) começou com frio intenso, devido à entrada de uma intensa massa de ar frio de origem polar na região. Apesar do predomínio de sol, a temperatura não deve subir muito à tarde e, à noite, volta a fazer bastante frio. Máxima de 18º e mínima de 5º.

Na terça-feira (20), o frio ganha ainda mais força no estado e a chance de geada aumenta. O sol predomina e não há expectativa de chuva. Máxima de 18º e mínima de 3º.

Na quarta-feira (21), a chance para geada diminui e a temperatura sobe um pouco à tarde, mas a sensação ainda será de frio intenso na maior parte do dia. Máxima de 23º e mínima de 6º.

Na quinta-feira (22), o sol predomina e o tempo fica seco. Ainda faz frio de madrugada e ao amanhecer. Máxima de 23º e mínima de 9º.

Na sexta-feira (23), a previsão é de mais um dia frio, sem expectativa de chuva. Máxima de 25º e mínima de 6º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather