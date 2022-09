Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A semana será de muita atenção no estado de São Paulo, já que a chuva volta a se espalhar com forte intensidade nos últimos dias do inverno. Além da chuva, as temperaturas voltam a cair e o frio também será destaque no início da primavera.

A partir de terça-feira (20), novas áreas de instabilidade, formadas por um cavado meteorológico, começam a se deslocar pelo estado paulista e a chuva retorna à região de Atibaia. Além disso, uma nova frente fria vai se formar e avançar pelo estado na quinta-feira (22), reforçando ainda mais as instabilidades.

Com o excesso de nuvens, a chuva e a entrada do ar mais frio, a temperatura também volta a cair nos últimos momentos do inverno.

A primavera começa na próxima quinta-feira (22), às 22h04 pelo horário de Brasília.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta segunda-feira (19) começou fria, mas, com o predomínio do sol ao longo da manhã, as temperaturas entram em elevação e durante a tarde a sensação será de calor. Não há previsão de chuva. Máxima de 29º e mínima de 15º.

Na terça-feira (20), novas áreas de instabilidade atuam sobre o estado de São Paulo Em Atibaia, o dia será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 28º e mínima de 18º.

A quarta-feira (21) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 25º e mínima de 22º.

Na quinta-feira (22) uma frente fria chega à região aumentando as instabilidades. Há alerta para muita chuva durante a madrugada, com os altos volumes acumulado e risco para alagamentos. Máxima de 24º e mínima de 16º.

A sexta-feira (23) deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 24º e mínima de 8º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather