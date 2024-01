Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Após mais um dia de calor na terça-feira (16), os próximos dias devem ser típicos do verão até o fim de semana, com altas temperaturas e pancadas de chuva .

Esta quarta-feira (17) segue abafada, com calor e sol entre nuvens. Entre o fim da tarde e a noite, com a entrada de uma brisa marítima na região, retornam as condições para pancadas de chuva.

A quinta-feira (18) também terá sol e temperaturas elevadas, mas há condições para pancadas de chuva mais fortes, com rajadas de vento a partir da tarde.

As instabilidades devem ganhar força a partir de sexta-feira (19), com o avanço de uma frente fria pelo litoral paulista, e o fim de semana deve ser chuvoso, com temperaturas mais amenas.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (17) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima 33º e mínima de 21º.

A previsão para a quinta-feira (18) é de sol pela manhã. À tarde a nebulosidade aumenta e são esperadas pancadas de chuva. Máxima de 34º e mínima de 22º.

Na sexta-feira (19), com a aproximação de novas áreas instabilidade, a expectativa é de sol com muitas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 32º e mínima de 21º.

No sábado (20), o sol aparece entre nuvens e pode chover a qualquer hora. Máxima de 29º e mínima de 21º.

A previsão para o domingo (21) é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 28º e mínima de 19º.