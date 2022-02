Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A semana começa bem típica de verão sobre grande parte do estado de São Paulo. Uma nova frente fria avança pela costa do estado, aumentando a nebulosidade sobre algumas regiões, mas de forma geral teremos dias com mais sol e temperaturas elevadas. Confira!

Nesta segunda-feira (14), o sol predomina, a temperatura se eleva e faz calor à tarde. A nebulosidade aumenta à noite com a passagem de uma frente fria na costa do estado, e há previsão de pancadas de chuva isoladas. Máxima de 30º e mínima de 14º.

Na terça-feira (15) sol predomina pela manhã. À tarde a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva. Máxima de 28º e mínima de 18º.

A quarta-feira (16) deve ser de predomínio de sol e calor à tarde, com chance de pancadas de chuva isoladas. Máxima de 27º e mínima de 17º.

Na quinta-feira (17) o sol predomina e faz calor. Não há previsão de chuva. Máxima de 27º e mínima de 16º.

A previsão para a sexta-feira (18) é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 25º e mínima de 16º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather