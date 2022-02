Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

Esta semana será marcada por um clima muito típico de verão no estado de São Paulo. Os próximos dias devem ser de sol, calor e pancadas de chuva, uma condição bem comum nesta época do ano.

No geral, todas as áreas do estado terão dias quentes e ensolarados, com pouca variação de nuvens no decorrer da semana. As pancadas vão ocorrer, principalmente, entre os períodos da tarde e da noite.

Não há previsão para acumulados elevados de chuva em São Paulo, pelo menos, até o fim da semana e as pancadas serão isoladas. Porém, as precipitações podem vir com moderada a forte intensidade, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (21), por influência da ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul – a disponibilidade de umidade aumenta. Mesmo assim, a chuva vai se concentrar no fim do dia, depois de muito sol e calor. Máxima de 29º e mínima de 18º.

A terça-feira (22) deve ser de predomínio de sol e calor, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Máxima de 30º e mínima de 18º.

Na quarta-feira (23) o sol predomina, faz calor e há pequena chance (inferior a 30%) de pancadas de chuva. Máxima de 30º e mínima de 17º.

Na quinta-feira (24) a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 31º e mínima de 19º.

Na sexta-feira, (25) a disponibilidade de umidade aumenta e há previsão de chuva forte a partir da tarde. Máxima de 30º e mínima de 17º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather