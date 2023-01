Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Esta semana foi marcada por pancadas de chuva fortes e volumosas no estado de São Paulo. Nesta sexta-feira (20), além do ar quente úmido que já está espalhado sobre toda a região Sudeste do Brasil, que já estimula a formação de nuvens carregadas, a tendência é de que os ventos intensifiquem as áreas de instabilidade.

Além disso, também a partir desta sexta-feira, o fluxo de ar quente úmido vindo do norte do Brasil vai ficar direcionado para a região sudeste, incentivando ainda mais o crescimento de nuvens carregadas sobre toda a região.

Por isso, o estado de São Paulo também estará com o tempo mais instável nesta sexta-feira e no sábado, 21 de janeiro. Nesses dois dias, a população paulista deve ficar atenta para o risco de temporais que podem causar transtornos como ventania, chuva intensa com potencial para alagamentos, extravasamento de córregos e também queda de granizo.

Durante o domingo (22), a circulação dos ventos sobre a região sudeste volta a mudar e as áreas de instabilidade tendem a enfraquecer sobre São Paulo. O domingo deve ter mais sol e as pancadas de chuva devem ocorrer à tarde e em parte da noite, porém com menos intensidade e menor risco de tempestades.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (20) o sol aparece entre muitas nuvens. Na maior parte do dia o céu fica nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 26º e mínima de 17º. Máxima de 22º e mínima de 17º.

No sábado (21) o sol aparece entre muitas nuvens e há condições para pancadas de chuva à tarde e à noite, que podem ser com moderada a forte intensidade. Máxima de 25º e mínima de 16º.

O domingo (22) deve ser de sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 27º e mínima de 17º.

A previsão para a segunda-feira (23) predomínio de sol pela manhã, com pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 27º e mínima de 19º.

Na terça-feira (24) o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 25º e mínima de 19º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather