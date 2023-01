Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

Alerta para persistência da chuva e risco de transtornos! A semana começa quente e com pancadas mais isoladas. Com a passagem da frente fria o volume de chuva aumenta e o risco para alagamentos, deslizamentos de terra e transbordamentos de rios e córregos também.

Nesta segunda-feira (2), o calor vai seguir sendo destaque em todas as regiões paulistas, o sol predomina desde cedo e as temperaturas se elevam rapidamente. À tarde, a combinação de calor e umidade provoca temporais. As rajadas de vento podem chegar aos 70 km/h durante a chuva e o risco de transtornos aumenta.

O tempo segue quente na terça-feira (3), mas a chuva começa ganhar força. A circulação dos ventos favorece nuvens carregadas e as pancadas de chuva acontecem intercalando períodos de sol.

Na quarta-feira (4), a passagem de uma nova frente fria pelo Sudeste, muda o tempo em todo o estado de São Paulo. Pela manhã, aumento das nuvens carregadas, predomínio de céu encoberto e chuva frequente. O aumento das nuvens e o ar frio da frente fria não deixam a temperatura subir muito.

A quinta (5) e a sexta-feira (6), serão dias com tempo mais fechado, chuva que vai e vem no decorrer do dia e temperaturas mais baixas para esta época do ano.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Para esta segunda-feira (2) a expectativa é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27º e mínima de 17º.

Para a terça-feira (3) a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 26º e mínima de 19º.

Na quarta-feira (4) uma nova frente fria chega à região e o dia deve ser chuvoso. À noite a chuva persiste. Máxima de 23º e mínima de 20º.

A previsão para a quinta-feira (5) é de muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Máxima de 20º e mínima de 17º.

Na sexta-feira (6) o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 17º e mínima de 14º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather