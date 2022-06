Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

Depois de um fim de semana mais úmido, com muitas nuvens e temperaturas baixas, a tendência é que o sol retorne nos próximos dias e, com isso, as temperaturas voltam a subir.

A semana ainda começa instável, com chuva ao longo da segunda-feira. Neste dia, a previsão ainda indica muitas nuvens na região que inclui Atibaia.

As temperaturas sobem de forma gradativa a partir de terça-feira e a sensação volta a ser de calor. Apenas as noites e madrugadas que ainda devem ser marcadas por temperaturas mais baixas. Esta será uma semana de grande amplitude térmica.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (20) será de sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme. Máxima de 17º e mínima de 12º.

Na terça-feira (21), o sol aparece entre nuvens e as temperaturas entram em elevação. Máxima de 26º e mínima de 13º.

A previsão para a quarta-feira (22) é de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 26º e mínima de 14º.

A quinta-feira (23) será de predomínio de sol, sem expectativa de chuva. Máxima de 26º e mínima de 14º.

A sexta-feira (24) deve ser de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Máxima de 25º e mínima de 13º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather