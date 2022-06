Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Uma frente fria se formou entre o Brasil, o Uruguai e a Argentina, associada a um ciclone extratropical. Essa frente fria se desloca rapidamente nesta quarta-feira, passa pelo litoral de São Paulo e chega ao Rio De Janeiro, mas com fraca intensidade. O ciclone extratropical se afasta do litoral do Rio Grande do Sul indo para alto-mar. Atenção para rajadas de vento moderados e frequentes.

Nesta quarta-feira (29), o sol aparece entre poucas nuvens pela manhã. À tarde a nebulosidade aumenta e podem ocorrer rajadas de vento, mas não há previsão de chuva. Máxima de 25º e mínima de 11º.

A quinta-feira (30) deve ser de sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Máxima de 23º e mínima de 13º.

A previsão para a sexta-feira (1) também é de sol dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 25º e mínima de 7º.

No sábado (2) o sol brilha o dia todo e não há previsão de chuva. Máxima de 26º e mínima de 11º.

Para o domingo (3), a expectativa é de predomínio de sol. Máxima de 26º e mínima de 12º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather