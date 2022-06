Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A passagem de uma frente fria mudou o tempo no fim de semana, trazendo aumento de nebulosidade para a região de Atibaia e provocando queda nas temperaturas. Agora, o sistema já está afastado, mas os ventos que sopram do mar ainda trazem ar frio neste comecinho de semana.

A tendência é que as noites e madrugadas continuem frias ao longo da semana. No entanto, o sol vai aparecer e os dias devem seguir sem chuva. As tardes devem ser mais quentinhas nos próximos dias, com máximas em torno dos 25° da terça-feira em diante.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (27), o dia começou com temperatura baixa, mas a partir do meio da manhã o sol esquenta e a sensação deve ser de menos frio em relação ao domingo. Máxima de 22º e mínima de 10º.

Na terça-feira (28) o sol predomina e a temperatura entra em elevação à tarde. Ainda faz frio de madrugada e ao amanhecer. Máxima de 24º e mínima de 11º.

A previsão para a quarta-feira (29) também é de sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. Máxima de 26º e mínima de 13º.

A quinta-feira (30) deve ser de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 25º e mínima de 10º.

Para a sexta-feira (1), a expectativa é de predomínio de sol e calor à tarde. À noite a temperatura volta a cair. Máxima de 27º e mínima de 12º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather