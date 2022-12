Confira a previsão do tempo para o Réveillon em Atibaia

Áreas de instabilidade e a organização de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) ainda influenciam o estado de São Paulo. Nesta sexta-feira (30), o predomínio será de céu nublado com possibilidade de chuva fraca e isolada no decorrer do dia. No fim de semana, o sistema se desconfigura, a chuva perde intensidade e as temperaturas voltam a subir.

O sol aparece mais no sábado (31), mas há previsão de chuva fraca e passageira até o fim da manhã. Ao longo do dia, nuvens carregadas favorecem a ocorrência de pancadas de chuva moderada a forte, que deve persistir até o início da noite. Durante a noite, as instabilidades perdem força e o tempo volta ficar firme. Não há previsão de chuva para o momento da virada do ano.

O primeiro de 2023 será marcado por sol, temperaturas subindo e chuva à tarde. Já no período da noite, o tempo volta ficar firme.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (30), áreas de instabilidade ainda atuam sobre a região e o dia deve ser de sol entre muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 25º e mínima de 17º.

No sábado (31), último dia do ano, a expectativa é de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Máxima de 26º e mínima de 17º.

O domingo (1), primeiro dia de 2023, deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27º e mínima de 17º.

A previsão para a segunda-feira (2) é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 18º.

Na terça-feira (3) o sol aparece entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 27º e mínima de 20º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather