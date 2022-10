Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A semana começou com muita umidade e sensação de abafamento. No decorrer desta quarta-feira (19), novas áreas de instabilidades favorecem a formação de nuvens carregadas no estado de São Paulo.

Durante a quinta (20) e sexta-feira (21), as condições do tempo pioram com o aprofundamento de uma área de baixa pressão em superfície e o suporte da circulação de ventos em níveis médios e altos da atmosfera. Confira!

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (19) será de céu nublado com algumas aberturas de sol. Pode chover fraco a qualquer hora. À noite o tempo fica firme. Máxima de 26º e mínima de 17º.

A previsão para a quinta-feira (20) é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 18º.

A sexta-feira (21) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Há alerta para temporais. Máxima de 26º e mínima de 19º.

No sábado (22), o sol aparece entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 24º e mínima de 17º.

A previsão para o domingo (23) é de predomínio de sol, sem expectativa de chuva. Máxima de 25º e mínima de 19º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather