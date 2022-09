Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

O primeiro fim de semana de primavera foi marcado por mudanças no tempo no estado de São Paulo. O ar frio de origem polar deixou as temperaturas mais baixas. Nesta semana a nebulosidade aumenta e há risco de temporais.

Os acumulados serão elevados nesta última semana do mês de setembro, podendo ultrapassar os 100mm de chuva. Por causa da chuva e do tempo mais encoberto, as temperaturas não sobem muito.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta segunda-feira (26) começou instável com muita nebulosidade e chuva isolada. À tarde, aumenta o risco de temporais. Máxima 24º e mínima de 16º.

Na terça-feira (27), áreas de instabilidade associadas a uma mudança no padrão da circulação dos ventos ganha um reforço, com a chegada de uma nova frente fria. O dia será de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 25º e mínima de 16º.

Na quarta-feira (28) a expectativa é de muita chuva , de forma volumosa e persistente, devido ao deslocamento e avanço da frente fria pela costa do Sudeste. Máxima de 20º e mínima de 15º.

A previsão para a quinta-feira (29) é de sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme. Máxima de 24º e mínima de 15º.

A sexta-feira (30) deve ser de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã, à tarde e à noite. Máxima de 26º e mínima de 16º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather