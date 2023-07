Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

Uma massa de ar seco atua sobre o Centro do Brasil e influencia o tempo na região de Atibaia nesta semana, impedindo a formação de nuvens de chuva.

O sol predomina nos próximos dias, com amplos períodos de céu claro e tempo muito aberto. As noites serão frias e as tardes amenas neste começo de semana. A partir de quarta-feira (5), a amplitude térmica aumenta, com tardes mais quentes.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (3), o sol aparece o dia todo sem nuvens no céu. A noite deve ser de tempo aberto, ainda sem nuvens. Máxima de 20º e mínima de 8º.

A terça-feira (4) também deve ser de sol entre poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Faz frio de madrugada e ao amanhecer. Máxima de 22º e mínima de 8º.

A previsão para a quarta-feira (5) é de predomínio de sol, sem expectativa de chuva. Máxima de 25º e mínima de 10º.

Para a quinta-feira (6), a expectativa é de sol o dia todo, sem nuvens. Máxima de 25º e mínima de 10º.

Na sexta-feira (7), o sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. Máxima de 26º e mínima de 10º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather