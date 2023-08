Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

Uma grande massa de ar quente e seco ganha força sobre o Brasil no decorrer desta semana e a expectativa é de que se estabeleça uma onda de calor no período entre 21 e 26 de agosto de 2023. Na região de Atibaia, o pico do calor deve acontecer entre os dias 23 e 24.

Na sexta-feira (25), áreas de instabilidades podem mudar esse cenário, trazendo chuva e um refresco para o calor na região.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (21) o sol aparece com algumas nuvens de manhã e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica firme. Máxima de 28º e mínima de 16º.

A terça-feira (22) deve ser de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Máxima de 31º e mínima de 15º.

Na quarta-feira (23), a onda de calor se espalha sobre a região e a expectativa é de predomínio de sol, sem chuva. Máxima de 34º e mínima de 18º.

Para a quinta-feira (24), a expectativa é de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite a nebulosidade diminui. Máxima de 35º e mínima de 17º.

Na sexta-feira (25) o dia deve ser de sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 17º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather