Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A primeira quinzena de outubro foi bastante chuvosa na região. Esta segunda metade do mês começa com o ingresso do ar mais quente que deve elevar a temperatura, o que favorece a formação de nuvens carregadas, provocando pancadas de chuva.

A partir de quarta-feira (18) a chegada de uma frente fria aumenta a chance de chuva e provoca queda de temperatura. A semana deve terminar com nebulosidade variável e clima ameno.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta segunda-feira (16) será de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 30º e mínima de 17º.

A terça-feira (17) deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 31º e mínima de 19º.

A previsão para a quarta-feira (18) é de sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme. Máxima de 26º e mínima de 17º.

Para a quinta-feira (19), a expectativa é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 21º e mínima de 14º.

A sexta-feira (20) deve ser de sol com muitas nuvens. Máxima de 23º e mínima de 13º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather