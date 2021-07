Confira a previsão do tempo para este fim de semana em Atibaia

A forte massa de ar frio de origem polar que entrou no Brasil causou mais uma madrugada de resfriamento intenso nesta quinta-feira, 29 de julho, com direito a geada em Atibaia. Tudo indica que esta tenha sido a madrugada mais fria do ano até agora. Mas o frio ainda não acabou e o fim de semana ainda deve ser gelado na cidade.

A massa de ar polar só deve começar a perder intensidade a partir da próxima semana, com subida gradual das temperaturas.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (30) amanheceu gelada e com geada em alguns pontos da cidade. No decorrer do dia, o predomínio de sol ajuda a diminuir um pouco a sensação de frio, mas as temperaturas não sobem muito e, à noite, volta a esfriar bastante. Máxima de 15º e mínima de 3º.

No sábado (31), as baixas temperaturas ainda predominam, mas sem expectativa de novos recordes. O sol aparece no decorrer do dia, mas a sensação ainda será de bastante frio. Máxima de 17º e mínima de 7º.

No domingo (1), as condições para baixas temperaturas persistem de madrugada, mas com gradativa elevação ao longo do dia, que terá céu claro, com poucas nuvens. Máxima de 20º e mínima de 8º.

A segunda-feira (2) será de sol entre poucas nuvens e temperaturas em ligeira elevação. Máxima de 23º e mínima de 10º.

Na terça-feira (3), o sol predomina e não há expectativa de chuva. Máxima de 20º e mínima de 9º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather