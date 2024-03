Confira a previsão do tempo para o feriado prolongado de Páscoa em Atibaia

O mês de março de 2024 termina com um fim de semana prolongado por causa do feriado da Páscoa, e estes próximos dias prometem condições de tempo variadas.

A condição mais instável ainda se mantém nesta quinta-feira (28). A circulação de ventos, nos níveis médios e baixos da atmosfera, traz um fluxo maior de umidade do interior do país para a região. Temos muita infiltração marítima, também colaborando para a formação dessas nuvens de chuva. O dia vai ficar ainda bem nublado e com temperaturas mais baixas, com condição de chuva frequente.

A condição de chuva começa ficar mais irregular e mal distribuída entre a sexta-feira (29) e o sábado (30). A tendência é de mais sol para a região de Atibaia e temperaturas ficando mais elevadas durante as tardes – com pancadas de chuva entre tarde e noite, mas, sem risco de temporal. Já o domingo de Páscoa (31) será marcado por tempo firme.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





A previsão para esta quinta-feira (28) é de tempo chuvoso de manhã. Há expectativa de aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Máxima 23º e mínima de 18º.

A sexta-feira da Paixão (29) deve ser de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 26º e mínima de 17º.

No sábado (30), o sol aparece com muitas nuvens de manhã e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde. À noite a chuva para. Máxima de 27º e mínima de 18º.

A previsão do tempo para o domingo de Páscoa (31) é de sol entre poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Máxima de 29º e mínima de 17º.

A segunda-feira (1) deve ser de sol com algumas nuvens nuvens. Não chove. Máxima de 30º e mínima de 17º.